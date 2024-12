L'EURUSD en baisse de 0,3 % 💵

Le dollar se renforce avant la publication des données sur l'inflation du mois de novembre à 14h30 📌 Le dollar américain s'apprécie légèrement avant la publication des données sur l'inflation du CPI de novembre aux États-Unis. Le marché s'attend à une légère augmentation de l'inflation par rapport au mois précédent, tandis que le CPI de base devrait rester stable. Les prévisions du marché indiquent que le CPI de novembre aux États-Unis augmentera à 2,7 %, après 2,6 % en octobre, avec une hausse mensuelle de 0,3 %, contre 0,2 % précédemment. Le CPI de base devrait rester inchangé à 3,3 %, avec une croissance mensuelle de 0,3 %.

Les investisseurs anticipent une probabilité de 85 % d'une baisse des taux de la Fed le 18 décembre. En conséquence, une lecture du CPI supérieure aux prévisions pourrait entraîner une réduction drastique des chances de baisse des taux en décembre.

Le composant des prix dans le dernier rapport ISM des services pour novembre a indiqué des pressions inflationnistes bien plus fortes que prévu. Par ailleurs, les attentes d'inflation à court terme, selon l'enquête de l'Université du Michigan, ont augmenté. Les consommateurs américains redoutent une hausse des prix à la lumière de la possibilité de nouveaux tarifs imposés par l'administration Trump en 2025.

Les prix mondiaux du pétrole restent bas et, combinés à des données légèrement plus faibles du marché du travail américain, offrent à la Réserve fédérale un certain marge de manœuvre pour prolonger la "fenêtre" de l'assouplissement de la politique monétaire par une nouvelle baisse des taux. Indépendamment de la publication du CPI aujourd'hui, nous pensons que la Réserve fédérale restera prudente en matière de nouvelles baisses de taux dans la première moitié de 2025 et souhaitera d'abord évaluer comment les politiques de la nouvelle administration américaine affectent la dynamique des prix, le comportement des consommateurs et le marché du travail. Nous ne voyons pas de faiblesse cyclique dans l'économie américaine et, si cette situation persiste dans les mois à venir, la Fed pourrait être encline à maintenir sa politique inchangée. Par conséquent, le dollar et les rendements pourraient rester forts à moyen terme, même si le CPI est inférieur ou conforme aux attentes. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les publications récentes et les déclarations des membres de la Fed suggèrent que la Réserve fédérale devrait rester prudente en matière de signalisation d'une politique monétaire plus souple dans l'immédiat. Les contributions indiquent moins de composantes déflationnistes Ces derniers mois, de nombreuses composantes ont épuisé leur potentiel déflationniste. Les prix de l'énergie, des voitures d'occasion et des aliments ont été des facteurs clés soutenant la baisse continue des prix. Cependant, l'ampleur de ces baisses a été telle que le potentiel de maintenir cette dynamique s'est progressivement estompé chaque mois. Examinons de plus près les contributions individuelles et ce que nous pouvons attendre de la lecture d'aujourd'hui. L'indice des prix immobiliers Case-Shiller, avec un décalage d'environ 18 mois, suggère les niveaux de prix dans le secteur locatif. C'est la plus grande composante de l'inflation, représentant plus de 36 % de l'indicateur global de l'inflation. La fin de cette année et le début de l'année prochaine laissent supposer qu'à court terme, nous pourrions connaître une légère hausse de la pression sur les prix. Cependant, à plus long terme, les prix de l'immobilier sont revenus à une tendance baissière, suggérant des fluctuations potentielles à court terme.

Les prix de l'énergie, en particulier ceux du pétrole, ont augmenté au cours du dernier mois. Par conséquent, l'impact négatif des prix de l'énergie observé ces derniers mois ne devrait pas persister.

Une situation similaire est observée dans le secteur des voitures d'occasion. Les dynamiques de prix ont chuté à un niveau si bas que le potentiel de poursuite du mouvement a été épuisé, et nous assistons désormais à un rebond depuis la zone déflationniste.

La situation est très similaire pour les prix des aliments. Après être restés temporairement dans la zone de dynamique négative, les prix rebondissent pour revenir aux niveaux moyens des années précédentes. Cela n'indique pas nécessairement un retour de l'inflation, mais plutôt une normalisation du marché et l'absence d'un facteur déflationniste, comme cela a été observé ces derniers mois. Graphique EURUSD (Intervalle D1) En examinant la paire EURUSD sur un intervalle quotidien plus large, on constate que le modèle de double sommet a été validé à des niveaux proches de 1,11. Si le scénario de correction 1:1 ne se matérialise pas et que la paire tombe de nouveau en dessous de 1,04, on pourrait s'attendre à une pression à long terme pour tester la parité. Ce scénario est soutenu par la politique accommodante de la BCE, où les banquiers n'ont pas écarté la possibilité de ramener les taux "en dessous du niveau neutre". Pendant ce temps, aux États-Unis, 2025 sous la nouvelle administration Trump semble se profiler comme assez restrictif. Le différentiel de rendement pourrait favoriser le dollar.

Source: xStation5

