🔴 L’EURUSD perd 0,3 % avant la Fed

La Réserve fédérale des États-Unis prendra sa décision aujourd’hui à 20h🗽 Le dollar américain se renforce tandis que l'US100 récupère les pertes du début de la semaine avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. Sous la pression du dollar américain, la paire EUR/USD perd près de 0,3 %, tombant sous le niveau des 1,04 avant la décision de la Fed, prévue à 20h, et le discours de Powell à 20h30. Première décision de la Fed de l'année en approche Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La première décision de la Fed de l'année est au centre de l'attention ! Alors que le marché est presque certain à 100 % que les taux resteront inchangés, la communication concernant les futurs changements de politique pourrait être cruciale. La Fed maintiendra-t-elle sa position sur les réductions de taux, ou les risques liés à l'inflation passeront-ils au premier plan, signalant une pause plus longue que prévu ? Bien que l'annonce d'aujourd'hui puisse détourner une partie de l'attention de la volatilité récente des actions technologiques et de l'incertitude entourant Donald Trump, le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait encore être interrogé sur ces sujets lors de la conférence de presse. Qu'attendre de la Fed ? La Réserve fédérale a abaissé ses taux d'intérêt lors de ses trois dernières réunions, réduisant les taux de 100 points de base au total. Cependant, la réunion de décembre a marqué un changement de ton, en raison de l'incertitude concernant les tendances de l'inflation. La Fed reconnaît un marché du travail solide et une reprise économique continue, suggérant que de nouvelles baisses de taux pourraient être retardées pour une période plus longue. Ainsi, la Fed devrait maintenir son taux directeur inchangé à 4,5 %, une décision qui a été clairement signalée dans les communications précédentes. Malgré les remarques récentes plutôt accommodantes de certains responsables de la Fed et une pression modérée de Trump, la probabilité de baisses de taux imminentes reste faible. Les données de Bloomberg suggèrent que la première baisse complète des taux cette année est actuellement attendue pour juin. Actuellement, aucune baisse de taux n'est attendue à court terme, la première baisse étant anticipée pour juin. En raison de l’adoucissement de la communication de la Fed, près de deux baisses complètes des taux sont désormais attendues en 2024, conformément à la projection de la "dot plot" de la Fed de décembre. Si la déclaration de la Fed d’aujourd’hui est plus hawkish que prévu, le dollar pourrait récupérer complètement les pertes récentes. Actuellement, il y a pratiquement aucune chance de réduction des taux, la première étant attendue pour juin. Grâce à l’adoucissement de la communication, près de deux baisses complètes des taux sont désormais anticipées pour cette année, en ligne avec le graphique de décembre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les attentes concernant les taux se stabilisent, tandis que le dollar s'est affaibli récemment. Si la réunion d'aujourd'hui adopte un ton encore plus conservateur que la précédente, il y a une possibilité que le dollar récupère entièrement ses pertes. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Données économiques récentes des États-Unis Solidité du marché du travail : Les NFP (Nonfarm Payrolls) de décembre ont été bien plus forts que prévu, à 265 000 contre 165 000 attendus (227 000 en novembre). Le taux de chômage a baissé à 4,1 % contre 4,2 %, bien que la croissance des salaires ait été légèrement inférieure aux attentes, à 3,9 % en glissement annuel (contre 4 % prévu). Données sur l'inflation : IPC : L'inflation globale a répondu aux attentes avec une hausse de 2,9 % en glissement annuel, tandis que l’IPC mensuel est resté stable à 0,4 % en variation mensuelle.

IPC de base : L'inflation de base mensuelle a ralenti à 0,3 % (contre 0,4 % prévu).

PPI : Le PPI de base est resté stable en variation mensuelle (0 %), tandis que le PPI global a augmenté de 0,2 % en variation mensuelle (contre 0,4 % attendu). Les chiffres en glissement annuel pour le PPI de base et global étaient inférieurs aux prévisions. Confiance des entreprises et des consommateurs : Données PMI : Le PMI des services préliminaire de janvier a chuté brusquement à 52,4 contre 55,4 (contre des attentes de stabilité), tandis que le PMI manufacturier a légèrement progressé à 50,1 contre 49,4.

Production industrielle : Plus forte que prévu à +0,9 % en variation mensuelle en décembre (contre -0,1 % en novembre).

ISM Services : Très robuste à 54,1 (contre 52,1 en novembre), avec une forte hausse de l'indice des prix à 64,4 (contre 58,2).

Ventes au détail : Les ventes de décembre ont été plus faibles que prévu (+0,4 % en variation mensuelle contre +0,7 % prévu), bien que restant positives. Les ventes au détail de base ont également été légèrement en dessous des prévisions (+0,4 % contre +0,5 %). Affaiblissement de la confiance des consommateurs : Sentiment de l'Université du Michigan : Léger déclin, avec des attentes d'inflation à un an marginalement plus élevées.

Indice de confiance des consommateurs du Conference Board : Forte baisse, avec une détérioration des perspectives du marché du travail – la première baisse de ce type depuis septembre. Chute des commandes de biens durables pendant deux mois consécutifs : -2,2 % en décembre et -2,0 % en novembre, principalement en raison de la demande plus faible dans le secteur des transports. Les remarques probables de Powell et la réaction du marché On s'attend à ce que la déclaration de Powell contienne seulement quelques changements mineurs par rapport à décembre. Bien qu'il puisse souligner l'incertitude persistante concernant l'inflation, un changement significatif dans la politique monétaire semble peu probable. Il convient également de noter que la composition des membres votants du FOMC change cette année. Le comité de 2024 était dominé par des membres centristes, tandis qu’en 2025, il y aura une proportion plus élevée de membres dovish. Cela suggère que les baisses de taux restent possibles et que Powell ne devrait pas adopter un ton beaucoup plus hawkish aujourd'hui. Powell abordera-t-il les questions politiques ou liées au marché technologique ? Sur Trump et les tarifs douaniers : Il est probable que Powell évite de répondre directement aux appels de Trump pour une réduction des taux ou aux éventuels ajustements de tarifs douaniers. Sur le choc du marché de l’IA (DeepSeek) : La récente chute des actions technologiques suite au lancement de l'IA DeepSeek par la Chine devrait peu affecter Powell. Impact sur le marché : Quelle direction pour EUR/USD et l'US100 ? EUR/USD se rapproche des 1,0400 avant la décision de la Fed Le dollar s'est renforcé cette semaine en raison des sorties de capitaux des actions et des préoccupations concernant de possibles tarifs commerciaux de 2,5 %. Une déclaration restrictive de la Fed → EUR/USD pourrait tester le support des 1,0350. Un ton plus accommodant → EUR/USD pourrait grimper au-dessus de 1,0460, visant potentiellement les 1,0500. Source: xStation5 L'US100 rebondit après la vente massive liée à l'IA L'indice US100 a subi une forte chute lundi après le lancement du modèle d'IA DeepSeek de Chine. Cependant, l'indice a depuis rebondi de manière significative. La décision de la Fed aujourd'hui ne devrait pas perturber cette reprise, mais un signal clair indiquant que les taux resteront plus élevés plus longtemps pourrait raviver la pression vendeuse. Principaux points d'attention pour les traders de l'US100 aujourd'hui : Les rapports sur les bénéfices après la clôture de Microsoft, Meta, Tesla et IBM fourniront un aperçu crucial sur la manière dont les valorisations élevées des actions restent justifiées. Source: xStation5

