L'EURUSD progresse avant le PCE US 🗽

💵Les marchés attendent les chiffres de l'indice PCE américain pour le mois d'août, prévus à 14h30 L'EURUSD se remet de ses pertes avant l'indice PCE

L'inflation de base (PCE) pourrait déterminer les attentes concernant la baisse des taux d'intérêt de la Fed en novembre. Bien que la prochaine décision de la Fed ait lieu dans plus d'un mois et que le nom du nouveau président américain sera connu d'ici là , les données d'aujourd'hui pourraient augmenter ou diminuer les attentes du marché quant à l'ampleur de la prochaine modification des taux d'intérêt. Les attentes concernant la lecture de l'inflation PCE d'aujourd'hui - la mesure la plus importante de l'inflation dans l'économie pour la Fed - sont assez mitigées. Il est certain qu'une baisse surprise de l'inflation pourrait affaiblir le dollar et les rendements. Plus dangereuse pour les indices de Wall Street semble être une lecture de l'indice PCE plus élevée que prévu, qui, d'une part, pourrait conduire la Fed à être plus prudente quant à l'ampleur actuellement agressive de l'assouplissement monétaire et suggérer que Powell pourrait avoir « fait une erreur » en assouplissant trop la politique, en communiquant un cycle d'assouplissement trop agressif.

Une lecture légèrement inférieure, ou conforme aux prévisions, qui suggérerait que la Fed ne s'est pas trompée sur le pivot dovish, et que l'inflation diminuera, conformément aux attentes de la Réserve fédérale, semble la plus favorable.

Au-delà de l'inflation elle-même, le marché portera son attention sur les dépenses et les revenus des Américains, où les attentes sous-jacentes du marché suggèrent des revenus plus élevés mais une consommation encore plus faible, tandis que le marché du travail envoie des signes de refroidissement. Le taux d'épargne des ménages américains devrait également se redresser lentement, et le marché pourrait considérer la poursuite de la dynamique de hausse des salaires et de baisse des dépenses comme le signe d'un « atterrissage en douceur ». Attentes du marché

 L'inflation PCE pour le mois d'août devrait augmenter de 2,3 % a/a, plus lentement que le taux de 2,5 % a/a du mois de juillet.

La croissance mensuelle devrait être de 0,1 % m/m, en hausse par rapport au niveau précédent de 0,2 % m/m. Le niveau de 0,2 % m/m est compatible avec la réalisation de l'objectif d'inflation au cours de la période de prévision.

L'inflation de base des prix à la consommation devrait toutefois rebondir à 2,7 % a/a, contre 2,6 % a/a précédemment.

L'inflation de base mensuelle devrait augmenter de 0,2 % m/m, conformément à la lecture précédente et à la dynamique d'inflation souhaitée par la Fed.

Les dépenses de consommation devraient augmenter de 0,3 % m/m, contre 0,5 % m/m en juillet. Bloomberg Economics prévoit toutefois une hausse nettement plus faible de 0,1 % par mois.

Les bénéfices, quant à eux, devraient augmenter de 0,4 % d'un mois sur l'autre, contre 0,3 % d'un mois sur l'autre. BE, cependant, indique une accélération possible de 0,5 % par mois.

Les prévisions suggèrent que les consommateurs devraient accepter les bonnes nouvelles, mais qu'ils s'abstiennent de consommer davantage, compte tenu de l'incertitude quant à l'avenir.

Si les données publiées aujourd'hui montrent que les dépenses augmentent moins qu'auparavant et que les revenus augmentent plus fortement (taux d'épargne plus élevé), cela signifiera que la Fed a pris la bonne décision en réduisant davantage les taux d'intérêt. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'inflation de base de l'indice des prix à la consommation (PCE) a chuté assez fortement ces derniers mois par rapport à l'inflation de base de l'indice des prix à la consommation (IPC). Source : Macrobond, XTB Graphique EURUSD (D1, M15)

À moyen terme, le principal niveau de résistance pour la paire EURUSD est celui de 1,13, où se situent les sommets locaux de juillet 2023. Nous pouvons rechercher un support à court terme au niveau de la moyenne exponentielle à 50 séances (ligne jaune).

Source: xStation5 La paire EURUSD a rebondi sur la limite inférieure du canal de prix à court terme aujourd'hui, après que la paire ait ignoré les données plus faibles de l'économie allemande. Un indice PCE inférieur aux prévisions pourrait pousser l'eurodollar au-dessus de 1,12.

Source: xStation5

