📉 L'indice US100 perd 2,5 %.

đŸš©Les dĂ©buts de l'IA chinoise DeepSeek font pression sur le secteur technologique amĂ©ricain. Wall Street en danger❓ La nouvelle semaine sur les marchĂ©s financiers commence par une forte baisse des indices sur fond de changement potentiel dans l'Ă©quilibre des forces au sein du secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui se dĂ©veloppe rapidement. La liquidation d'aujourd'hui Ă Wall Street peut ĂȘtre attribuĂ©e aux dĂ©buts du modĂšle d'IA DeepSeek V3 . Le modĂšle chinois a « secouĂ© » l'indice Nasdaq 100, faisant chuter les contrats Ă terme de plus de 2,5 % en dĂ©but de semaine.

. Le modĂšle chinois a « secouĂ© » l'indice Nasdaq 100, faisant chuter les contrats Ă terme de plus de en dĂ©but de semaine. Les baisses d'aujourd'hui sont significatives. L'action de Nvidia est en baisse de 6,5 % dans les Ă©changes avant bourse, Microsoft perd 3,3 %, le bitcoin a chutĂ© de 5,4 %, et l'indice de peur VIX a bondi de 9 % au cours de la mĂȘme pĂ©riode. La sociĂ©tĂ© DeepSeek affirme avoir dĂ©pensĂ© environ 6 millions de dollars et n'avoir consacrĂ© que quelques mois Ă l'entraĂźnement du nouveau modĂšle d'IA. Cela ne reprĂ©sente qu'une fraction de l'argent et du temps que les concurrents amĂ©ricains ont dĂ» investir pour former les modĂšles d'IA dĂ©veloppĂ©s par les principaux conglomĂ©rats technologiques. Cette situation a conduit certains investisseurs Ă s'interroger sur le bien-fondĂ© des Ă©normes investissements rĂ©alisĂ©s par les entreprises amĂ©ricaines dans le dĂ©veloppement de l'IA. Alors que l'on pensait que la Chine Ă©tait Ă la traĂźne dans ce domaine, la concurrence semble avoir dĂ©veloppĂ© sa technologie de maniĂšre bien plus rentable et apparemment tout aussi efficace. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Des rapports suggĂšrent que l'entreprise a utilisĂ© des puces Nvidia H800 d'ancienne gĂ©nĂ©ration. Certaines sources indiquent que DeepSeek, soutenu par le fonds chinois High Flyer Capital , aurait utilisĂ© entre 10 000 et 50 000 anciennes puces Nvidia AI , malgrĂ© les restrictions amĂ©ricaines Ă l'exportation. MĂȘme dans ce scĂ©nario, la limite supĂ©rieure de ces puces ne correspond qu'Ă environ 10 % de celles utilisĂ©es par les principaux modĂšles d'IA amĂ©ricains tels que ChatGPT.

d'ancienne gĂ©nĂ©ration. Certaines sources indiquent que DeepSeek, soutenu par le fonds chinois , aurait utilisĂ© entre , malgrĂ© les restrictions amĂ©ricaines Ă l'exportation. MĂȘme dans ce scĂ©nario, la limite supĂ©rieure de ces puces ne correspond qu'Ă environ de celles utilisĂ©es par les principaux modĂšles d'IA amĂ©ricains tels que ChatGPT. Le modĂšle DeepSeek V3 a fait ses dĂ©buts le 10 janvier sous la forme d'une plateforme en open-source . Il est modifiable et son processus d'infĂ©rence est transparent, contrairement aux produits d'OpenAI et Ă de nombreux autres modĂšles d'IA « occidentaux ».

a fait ses débuts le 10 janvier sous la forme d'une plateforme . Il est modifiable et son processus d'inférence est transparent, contrairement aux produits d'OpenAI et à de nombreux autres modÚles d'IA « occidentaux ». Contrairement à OpenAI et à d'autres entreprises d'IA occidentales, DeepSeek devrait atteindre la rentabilité beaucoup plus rapidement et éviter de dépendre d'« injections de fonds externes ».

devrait atteindre la rentabilité beaucoup plus rapidement et éviter de dépendre d'« injections de fonds externes ». Des rapports récents sur le marché indiquent que les grandes entreprises technologiques n'ignorent pas DeepSeek. Ses débuts ont suscité des commentaires de la part de personnalités éminentes, dont le PDG de Microsoft, Satya Nadella , et Chamath Palihapitiya , un ancien cadre de Facebook. M. Palihapitiya a averti que le succÚs des débuts de DeepSeek et sa qualité pourraient faire douter de la nécessité de continuer à investir « massivement » dans l'intelligence artificielle.

, et , un ancien cadre de Facebook. M. Palihapitiya a averti que le succÚs des débuts de DeepSeek et sa qualité pourraient faire douter de la nécessité de continuer à investir « massivement » dans l'intelligence artificielle. Les derniÚres données montrent que DeepSeek a dépassé ChatGPT en termes de téléchargements sur l'Apple Store. Les débuts du modÚle pourraient servir de signal d'alarme pour les investisseurs en ce qui concerne les valorisations élevées des actions américaines. Wall Street pourrait commencer à se demander si les investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA sont vraiment nécessaires. US100 (intervalle H1) L'US100 subit de fortes pertes ce matin, testant la zone de support autour de 21 400 points, qui a récemment servi de limite supérieure d'un canal descendant sur le timeframe H1. Source : xStation5

