⏫L'indice US500 progresse de 3 %

Les États-Unis envisagent de réduire les droits de douane sur les produits chinois 🚨 Le Wall Street Journal confirme les informations et annonces précédentes de Trump et Bessent concernant la désescalade du conflit commercial. Les États-Unis réduiraient les droits de douane à un niveau cible de 50 à 65 %. Le WSJ précise également que les produits moins importants du point de vue de la sécurité nationale seraient soumis à un taux de droits de douane de 35 %, tandis que ceux qui sont essentiels pour les États-Unis seraient soumis à un taux de 100 %. Bien que ces niveaux restent très élevés, il s'agit d'un apaisement significatif par rapport au taux actuel de 145 %.

Donald Trump a précédemment indiqué que les droits de douane seraient abaissés, mais qu'ils resteraient supérieurs à 0 %. M. Bessent a quant à lui évoqué une charge trop lourde pour les entreprises américaines. Dans le même temps, Donald Trump a indiqué ces dernières heures qu'il n'avait pas l'intention de démettre Jerome Powell de ses fonctions à la tête de la Fed, ce qui réduit les inquiétudes concernant la stabilité du dollar sur le marché. Bien entendu, les conseillers du président ont probablement indiqué qu'une telle situation ne pouvait pratiquement pas se produire. Par ailleurs, CNBC rapporte que les modifications tarifaires ne seront pas unilatérales, ce qui signifie très probablement que la Chine devra réagir. Bessent devrait s'exprimer dans les prochaines minutes, probablement sur le sujet des droits de douane.

Il convient également de mentionner les bons résultats des entreprises américaines. Hier, Tesla a annoncé une baisse significative de ses ventes en glissement annuel, mais ses résultats ont néanmoins été nettement meilleurs que les prévisions les plus pessimistes. Intel annonce un plan de licenciement de 20 % de ses employés afin de réduire ses coûts et d'éliminer les inefficacités. Boeing présente sa première augmentation de chiffre d'affaires depuis 2023, tandis que Phillip Morris affiche des résultats solides pour le trimestre écoulé et relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'indice US500 progresse de plus de 3 % lors de la séance d'aujourd'hui, poursuivant ainsi son fort rebond amorcé hier. Actuellement, la moyenne sur 25 périodes et le retracement de 50 % de l'ensemble de la dernière vague baissière sont testés. À ce stade, il manque 3,5 % pour compenser les pertes subies après l'introduction des droits de douane réciproques par Donald Trump. Source : xStation5

