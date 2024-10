L’IPC du mois d’août ouvre-t-il la voie à une réduction des taux d'intérêt par la Fed ? 🔎

Aujourd'hui à 14h30, les données sur l'inflation CPI des États-Unis pour le mois d'août ont été publiées. Le rapport s'est révélé relativement optimiste pour la mesure globale de l'inflation (2,5 % en glissement annuel, en dessous des attentes de 2,6 %). Cependant, la mesure de l'inflation sous-jacente a déçu les marchés. Bien que le taux annuel ait répondu aux attentes à 3,2 % en glissement annuel, le changement mensuel a été légèrement plus élevé à 0,3 % par rapport aux prévisions de 0,2 %. Au cours des deux dernières semaines, le marché a spéculé sur la possibilité que la Fed réduise les taux d'intérêt de 25 points de base ou de 50 points de base lors de sa réunion du 18 septembre. À l'heure actuelle, les données semblent suggérer une réduction plus modeste. Immédiatement après la publication des données, l'indice du dollar s'est renforcé de manière significative, et l'EURUSD a brièvement testé les niveaux de 1,1000. Nous avons observé une forte augmentation des rendements obligataires, tandis que le marché boursier était principalement en baisse. Actuellement, les chances d'une réduction des taux de 50 points de base sont de seulement 15 à 17 %, contre environ 50 % il y a une semaine avant la publication des données sur le marché du travail. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cette année, le marché continue de prévoir une réduction de 100 points de base par la Fed, ce qui laisse les réductions très probables. Contrairement aux apparences, les données pourraient être bien accueillies par les membres du FOMC, en raison de la dynamique des composants individuels du panier. Inflation Globale et Sous-jacente La dynamique de l'inflation globale est plutôt satisfaisante. Un chiffre de 2,5 % est très proche de l'objectif d'inflation de la Fed et se situe dans les plages supérieures des lectures des dernières années. L'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation), cependant, reste élevée. Pourquoi l'inflation sous-jacente reste-t-elle élevée ? En examinant de plus près les composants détaillés de l'inflation, nous pouvons constater que de nombreuses contributions sont restées même en déflation. Le plus grand et pratiquement le seul composant encore élevé est celui des loyers. C'est une augmentation inattendue dans ce secteur qui a provoqué le rebond de l'inflation sous-jacente. Dans le cas de l'inflation globale, les prix des loyers ont été partiellement compensés par la dynamique négative des prix de l'énergie. Les prix des loyers représentent jusqu'à 1,9 % des 2,5 % de l'indice CPI. Une autre contribution positive importante provient des prix des services de transport, qui ont ajouté 0,5 % au chiffre final de l'indice CPI global. Les prix des loyers ont légèrement rebondi. Cependant, une forte corrélation avec les données sur les prix des maisons de Case-Shiller indique que la lecture d'aujourd'hui est probablement un écart temporaire par rapport à la tendance baissière de long terme. Le pétrole a-t-il sauvé le rapport ? Les prix du pétrole ont fortement chuté tout au long du mois d'août, et les craintes d'un ralentissement économique continuent de maintenir ces baisses en septembre. Les prix de l'énergie ont réduit l'inflation de 0,37 % au total. Selon les données du graphique ci-dessous, les baisses des prix du pétrole se poursuivent, ce qui signifie des carburants de plus en plus bon marché. Comment la Fed pourrait-elle réagir au rapport ? Le rapport pourrait se révéler relativement favorable pour la Fed. Bien que l'inflation sous-jacente ait pu décevoir, sa base n'est pas dans les services généraux, comme cela a été le cas jusqu'à présent, mais principalement dans les prix des loyers. Ce secteur du panier d'inflation n'est pas lié à la demande et est significativement retardé par rapport aux autres segments. Pendant ce temps, la forte déflation dans les services ainsi que la pression déflationniste des prix des combustibles offrent à la Fed le feu vert pour commencer à assouplir sa politique monétaire la semaine prochaine. La réduction sera probablement de 25 points de base, conformément à la communication transparente de la Fed jusqu'à présent.

