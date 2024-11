LIVE : Le président de la Fed, Jerome Powell, commence sa conférence de presse

La Réserve fédérale américaine a décidé de réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les ramener à 4,75 % aujourd'hui. Il convient de noter la suppression des termes exprimant une « plus grande confiance » dans l'évolution durable de l'inflation vers l'objectif de 2 %, ce qui suggère une plus grande prudence quant à l'évolution de l'inflation. Voici les grandes lignes de la conférence de presse de Jerome Powell : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché du travail reste solide et résilient, même si les embauches auraient été un peu plus nombreuses sans les tempêtes et les grèves.

Bien que l'inflation ait considérablement diminué, l'inflation de base reste élevée. La Fed a besoin de voir des progrès continus vers l'objectif de 2%.

Les dépenses de consommation ont maintenu leur résistance, soutenues par l'amélioration des conditions de l'offre dans l'économie.

La politique de la Fed est bien positionnée par rapport aux risques, les risques d'atteindre les objectifs étant à peu près équilibrés.

La croissance des salaires a montré des signes de ralentissement et les conditions du marché du travail sont moins tendues qu'avant la pandémie.

Le marché du travail n'est pas actuellement une source de pressions inflationnistes, ce qui constitue un changement significatif par rapport aux périodes précédentes.

La baisse de taux d'aujourd'hui représente une nouvelle étape dans la réduction de la politique de restriction, visant à aider à maintenir la force de l'économie.

M. Powell reste convaincu qu'avec un recalibrage approprié de la politique, l'inflation descendra durablement à 2 %.

Si l'économie reste forte mais que l'inflation ne se rapproche pas des 2 %, la Fed peut réduire plus lentement les ajustements de sa politique.

Contexte politique important : M. Powell a souligné qu'à court terme, les élections n'auront pas d'effet sur les décisions politiques.

La Fed continue de surveiller les conditions économiques et ajustera sa politique si nécessaire pour maintenir l'équilibre entre la croissance et le contrôle de l'inflation.

L'amélioration des conditions de l'offre a soutenu l'économie dans son ensemble tout en contribuant à atténuer les pressions inflationnistes. Sur la dynamique du marché obligataire : Les mouvements actuels des taux obligataires semblent être principalement motivés par les attentes de croissance plutôt que par des attentes d'inflation plus élevées.

Powell a indiqué que la Fed n'est pas à un stade où les taux obligataires doivent être pris en compte dans les décisions de politique monétaire.

Cela suggère que la Fed considère la récente volatilité du marché obligataire comme le reflet d'un optimisme économique plus large plutôt que de préoccupations liées à l'inflation. Sur les considérations politiques : M. Powell a souligné qu'à court terme, les élections n'auront pas d'effet sur les décisions politiques

Les effets économiques de toute politique de l'administration ou du Congrès seront pris en compte au même titre que d'autres facteurs.

La Fed maintient sa position de ne pas commenter la politique fiscale. L'EURUSD continue de baisser de 0,12 %, bien qu'il reste en hausse de 0,36 % pour la journée. Les indices US100 et US500 sont également en légère baisse alors que la conférence se poursuit, l'or et le bitcoin se joignant à la baisse.

