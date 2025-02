Les marchés s’essoufflent tandis que le Bitcoin chute de 10%. Wall Street attend désormais les résultats de Nvidia, un potentiel déclencheur de forte volatilité.



ESSOUFFLEMENT BOURSIER ET ALERTE BITCOIN : LE MARCHÉ ATTEND NVIDIA

Après une réaction initiale positive et naturelle à l’élection de Donald Trump, tant sur les actifs risqués (indices boursiers, Bitcoin) que sur les valeurs refuge comme l’or, un essoufflement boursier se fait sentir depuis quelques semaines dans un environnement de marché toujours aussi particulier. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Sur le plan fondamental, l’actualité en provenance des États-Unis a été particulièrement dense, avec des répercussions notables sur les plans géopolitique, politique et économique, nécessitant d’être assimilées. Le marché n’apprécie guère d’être autant bousculé. Du point de vue technique, des structures d’essoufflement, voire d’inversement de tendance, se sont dessinées. Ces effets se sont illustrés récemment, notamment sur l’or et plus encore sur le Bitcoin. Le rallye boursier attendu sous l’effet Trump tarde ainsi à se concrétiser, le S&P 500 n’ayant progressé que de 4,5% depuis l’élection, bien en deçà des attentes de nombreux observateurs. Le marché semble en quête d’un second souffle, envoyant des signaux contradictoires.

Le comportement du Bitcoin, actif par nature hautement spéculatif, revêt une importance particulière. Suivi de près par les hedge funds, il joue souvent un rôle d’indicateur avancé pour les indices boursiers. Sa correction de 10% en seulement deux jours alimente les craintes d’un possible mouvement similaire sur le S&P 500. Dans ce contexte de forte tension et d’incertitude, les investisseurs restent donc focalisés sur la publication des résultats de Nvidia, attendus ce soir après la clôture de Wall Street, un événement qui pourrait constituer un catalyseur majeur pour les marchés.

NVIDIA VA-T-IL DÉCLENCHER UNE CORRECTION SUR LES MARCHÉS ?

Le géant des semi-conducteurs s’apprête effectivement à dévoiler ses performances annuelles et trimestrielles, avec des attentes particulièrement élevées. Le consensus anticipe une croissance robuste de 73% du chiffre d’affaires au quatrième trimestre en glissement annuel, portant le revenu du groupe à 129,5 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2025. Le bénéfice par action devrait s’estimer aux alentours de 0,85$ selon le consensus des analystes, une progression de 63,5% par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière. Ces perspectives, particulièrement optimistes et déjà pleinement intégrées dans les cours, font peser un lourd risque sur les indices phares de Wall Street si elles n’étaient pas atteintes. Ces derniers sont en effet quasi parfaitement corrélés à leur deuxième plus grande capitalisation boursière.



Le niveau clé à surveiller est situé à 5935 points. Nous sommes haussiers au-dessus, baissiers en dessous. US500 en période D1. Source : xStation.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."