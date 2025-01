DeepSeek, modèle IA chinois, dépasse ChatGPT en téléchargements et défie les leaders du marché. Avec un coût de développement minime, il remet en question l'efficacité des investissements massifs dans l'IA. Wall Street pourrait revoir ses valorisations élevées à la lumière de ces avancées.



LA CHINE CONTRE-ATTAQUE : DEEPSEEK BOUSCULE LES MARCHES

Les marchés boursiers se réveillent ce lundi matin avec la gueule de bois suite à un week-end riche en actualités marquantes. L’événement principal est la publication de DeepSeek R-1, un modèle de langage basé sur l’intelligence artificielle développé en Chine. Actuellement, le Nasdaq 100 et le S&P 500 chutent respectivement de 3% et 2% environ sur les contrats à terme. Le CAC 40 est entraîné à la baisse de 0.75% seulement. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Le modèle DeepSeek, qui utilise exclusivement des puces H800 conçues pour le marché chinois, rivalise, voire dépasse, OpenAI en termes de performance, tout en ne coûtant que 3% du prix (six millions de dollars environ). Il n’aura fallu que deux mois pour le développer, en utilisant des puces à capacité réduite. Cela pourrait remettre en question la pertinence de l’utilisation des puces haut de gamme produites par Nvidia (NVDA.US), leader mondial dans ce domaine.

Des figures de l’industrie ont salué cette avancée. Marc Andreessen a qualifié DeepSeek R-1 de « progrès impressionnant » et souligné son caractère open-source, le présentant comme un don majeur à la communauté mondiale. Satya Nadella, CEO de Microsoft, a également mis en garde contre l’importance des avancées chinoises, qualifiant le modèle de « super efficace » et appelant à prendre ces développements très au sérieux.

DeepSeek a dépassé ChatGPT en termes de téléchargements sur l'Apple Store. Après l’avoir testé personnellement, les réponses semblent plus détaillées, plus fournies, mieux sourcées (y compris sur l'actualité) et sont générées plus rapidement que ChatGPT.

Les premières performances du modèle pourraient ainsi servir de signal d'alarme pour les investisseurs en ce qui concerne les valorisations élevées des actions américaines. Ce matin, Wall Street se demande si les investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA sont vraiment nécessaires. Le prétexte pour vendre le S&P 500 au zénith était idéal. La clôture de la bougie journalière sera à scruter.

CORRECTION A VENIR DANS LES ACTIONS ?

US100 en période W1. La bande des 18825 - 20100 points pourrait être visitée. Source : xStation.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

