Le Department of Government Efficiency (DOGE), dirigé par Elon Musk, lutte contre les gaspillages au sein du gouvernement américain. Découvrez l'impact potentiel sur les marchés financiers et l'audit des réserves d'or de Fort Knox.

LE DOGE VA-T-IL FAIRE MONTER LA BOURSE ?

Le Department of Government Efficiency (DOGE) – ministère de l’Efficacité gouvernementale en français –, mis en place en janvier 2025 par Donald Trump, a révélé une quantité impressionnante de fraudes, de gaspillages et d’abus au sein du gouvernement fédéral américain. Bien que ces dépenses soient choquantes, elles ne représentent qu’une fraction du déficit fédéral, qui vient d’atteindre 2 005 milliards de dollars par an (soit 6,7% du PIB). Malgré les coupes budgétaires déjà engagées sous l’administration Trump, des efforts beaucoup plus ambitieux seront nécessaires pour assainir durablement les finances publiques et maintenir le rythme spectaculaire d’un milliard de dollars d’économies par mois, fixé par le chef du DOGE, Elon Musk. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Au-delà de la réduction du déficit, l’impact potentiel de ces mesures sur les marchés financiers est crucial. Elon Musk, après avoir révolutionné l’industrie automobile, innové dans l’exploration spatiale et réduit de moitié les coûts de Twitter suite à son acquisition, s’attaque désormais aux dépenses publiques avec un objectif affiché de 1 000 milliards de dollars d’économies. Une telle contraction budgétaire pourrait avoir des répercussions significatives sur les marchés. Bien que Wall Street et les médias demeurent sceptiques, certains signaux laissent entendre que les investisseurs commencent à prendre ces réformes au sérieux. Peu avant l’entrée en action du DOGE, les rendements obligataires US ont amorcé une baisse significative, passant de 4,8% à 4,4% en seulement deux semaines. Ce mouvement suggère que le marché anticipe une réduction du déficit, un signal particulièrement positif pour les Treasuries. Par corrélation, les taux obligataires français ont suivi la même tendance à la baisse, réduisant ainsi le risque politique en France.

Les marchés actions ont également réagi rapidement : dès que les rendements obligataires ont atteint leur pic, les indices boursiers ont stoppé leur correction et enclenché un rallye spectaculaire. Le S&P 500 a ainsi progressé de 350 points en une dizaine de jours, un mouvement en partie expliqué par des anticipations de rendement moins attractif sur les bons du trésor comparativement aux actifs risqués. La nuit dernière, le S&P 500 a battu un nouveau record. Malgré ces mouvements de prix, les marchés pourraient encore sous-estimer l'impact potentiel du DOGE sur l’économie et les marchés financiers. Si les coupes budgétaires atteignent progressivement les objectifs, la soutenabilité de la dette américaine en sortirait grandement renforcée ce qui bénéficierait aux marchés boursiers.

MUSK S’APPRETE A AUDITER LES RESERVES D’OR A FORT KNOX Elon Musk, en charge du DOGE, s’apprête à auditer les réserves américaines d’or à Fort Knox, estimées à 6,2 milliards de dollars. Pour rappel, Fort Knox n’a pas été audité depuis 1974, soit 50 ans. Si les réserves s’avéraient surévaluées, le prix de l’or pourrait grimper jusqu’à 3 000 dollars, cible psychologique proche de celle des traders institutionnels. La théorie elliottiste classique suggère que la barre des 3 500 dollars pourrait même être atteinte. GOLD en période hebdomadaire. Source : xStation.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."