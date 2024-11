L’œil d'Antoine : les signes d'une victoire de Trump sont là

LES SIGNES D’UNE VICTOIRE DE TRUMP SONT LA Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Si l’on omet les traditionnels sondages ou les sites de paris en ligne qui s’avèrent actuellement serrés, plusieurs indices suggèrent que Donald Trump pourrait remporter l'élection présidentielle américaine de 2024. Des décideurs influents, dans la technologie et la politique, semblent anticiper un retour de Trump à la maison blanche et adaptent leurs positions stratégiques en conséquence.

Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, a adopté une position politique inhabituelle cet été 2024. Connu pour ses convictions généralement orientées à gauche, Zuckerberg a récemment dénoncé des pressions de l'administration Biden pour restreindre la liberté d’expression sur Meta. Ce repositionnement est surprenant car Meta dispose de l’un des plus grands ensembles de données sur le sentiment des électeurs, permettant ainsi à Zuckerberg d'avoir une vision unique et privilégiée des opinions réelles des citoyens. En parallèle, sur le front international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble également anticiper un possible changement de parti à la Maison-Blanche. Après deux ans de conflit soutenu financièrement par l'administration Biden (à hauteur de 175 milliards de dollars), Zelensky a exposé les bases d’un traité de paix potentiel entre l’Ukraine et la Russie. Un accord de paix complet avait déjà été envisagé en 2022, mais rejeté sous la pression des États-Unis et du Royaume-Uni. Si Zelensky envisage aujourd’hui un tel accord, cela pourrait être une reconnaissance implicite de l'éventualité d'une présidence Trump, dont une des priorités est de rapidement mettre un terme à ce conflit. Sur les marchés financiers, le pétrole pourrait être l’actif ayant le plus intégré le scénario d’une victoire de Trump. En tendance baissière sur toutes les échelles temporelles, il a minimisé le risque géopolitique de ces derniers mois comme rarement dans l’histoire. Les prix du pétrole ont aussi éventuellement anticipé la relance de l’activité pétrolière aux Etats-Unis. Trump a clairement affiché son intention de stimuler la production pétrolière américaine, un axe prioritaire pour réduire l’inflation et renforcer le pouvoir d’achat des ménages. Enfin, les marchés ont peut-être aussi anticipé un dollar plus fort à venir, pesant sur les cours du brut.

En parallèle, Bitcoin pourrait rapidement décoller vers les 84 000 dollars avec le retour de Trump a la Maison-Blanche. En octobre, la corrélation entre l’action de Trump Media & Technology Group et le Bitcoin s’est affirmée. Selon un sondage effectué sur X par Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, plus de 90% des partisans des cryptomonnaies souhaitent voir Trump, le candidat numéro 1 du secteur, de nouveau à la présidence US.

Enfin, les indices boursiers et l’or se placent en position d’attente avant les annonces prévues cette nuit, surveillant de près les résultats finaux (en particulier dans les Swing States), avant soit de reprendre leur marche à la hausse ou poursuivre leur respiration entamée en octobre.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

