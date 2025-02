Elon Musk soutient la nomination de Ron Paul à la tête de la Fed, prônant une réforme radicale de la politique monétaire. Un audit complet, une politique monétaire stricte et un retour à l’étalon-or pourraient transformer l’économie américaine, avec des conséquences majeures pour les marchés financiers.



MUSK VEUT REVOLUTIONNER LA FED Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ce qui se passe outre-Atlantique depuis l’élection de Donald Trump est spectaculaire, historique même, et a de quoi donner le tournis. En à peine deux semaines et demie de son second mandat, Donald Trump a signé 60 décrets exécutifs, un nombre qui dépasse celui de tous les présidents depuis Ronald Reagan sur une période équivalente. A la tête du DOGE (Department of Government Efficiency), son bras droit, Elon Musk, dégraisse le poids de l’Etat comme jamais dans l’histoire. Hier, il a formulé une hypothèse qui pourrait avoir des conséquences majeures sur les marchés financiers. Musk a suggéré que l’ancien congressman Ron Paul (R-Texas) serait un excellent président de la Réserve fédérale, réitérant son approbation à plusieurs reprises sur X. Le sénateur Mike Lee (R-Utah) a également montré son enthousiasme en demandant à son audience si elle soutiendrait cette nomination. Musk a partagé une image du livre de Paul, End the Fed, et a approuvé une citation de l’ancien élu du Congrès critiquant l’aide étrangère. Paul, de son côté, a récemment expliqué dans son émission Ron Paul Liberty Report comment il procéderait pour auditer la Réserve fédérale, une démarche qui pourrait exposer ses pratiques de prêt et son rôle dans le surendettement du gouvernement.

Si Ron Paul était nommé à la tête de la Réserve fédérale, cela entraînerait des changements profonds dans la politique monétaire des États-Unis. Connu pour son opposition au rôle actuel de la Fed, il chercherait probablement à renforcer la transparence en menant un audit complet de l’institution, révélant ainsi ses pratiques internes. Il pourrait également tenter de réduire, voire d’abolir la Fed, en plaidant pour un retour à un système monétaire basé sur l’or afin de limiter l’inflation et la manipulation monétaire. Une telle politique impliquerait une hausse des taux d’intérêt, freinant l’endettement mais risquant de provoquer une récession à court terme. Ces changements bouleverseraient les marchés financiers, habitués à l’interventionnisme de la Fed, et pourraient provoquer une crise de liquidité ainsi qu’une forte volatilité. De plus, la réduction de la création monétaire limiterait la capacité du gouvernement à financer ses déficits, entraînant une baisse des dépenses publiques. La nomination de Ron Paul marquerait donc une rupture radicale avec les politiques monétaires traditionnelles, pouvant assainir l’économie sur le long terme tout en provoquant de fortes secousses à court terme. Reste à voir si Donald Trump – grand supporter de la bourse et des taux d’intérêts bas – envisagera sérieusement cette possibilité, l’âge avancé de Ron Paul (89 ans) pouvant représenter un obstacle. En attendant, Paul s’est engagé à collaborer avec l’équipe de Musk pour lutter contre le gaspillage des dépenses publiques.





Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

