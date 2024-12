POWELL GLACE WALL STREET Les principales places boursières européennes amorcent une séance dans le rouge après l’annonce par la Réserve fédérale américaine (Fed) d’une nouvelle réduction de son taux directeur de 25 points de base, fixant le corridor des fonds fédéraux entre 4,25 % et 4,50 %. Toutefois, la Fed a signalé un ralentissement du rythme de son assouplissement monétaire, prévoyant seulement deux baisses supplémentaires d’ici 2025, contre quatre initialement anticipées. Les projections d’inflation pour 2025 ont également été revues à la hausse, atteignant désormais 2,5 %, contre 2,1 % précédemment, tandis que le taux neutre est estimé à 3 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Comme mentionné ces derniers mois, la crainte majeure de Wall Street, notamment pour 2025, réside dans la résilience de l'inflation, qui pourrait contrecarrer le scénario optimiste d'une inflation maîtrisée, accompagnée d'une politique monétaire accommodante de la Fed. Ce scénario a, rappelons-le, soutenu la progression des indices boursiers tout au long de l'année. Ainsi, les annonces d’hier du FOMC ont provoqué une forte chute des indices américains. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont respectivement perdu 2,58%, 2,95% et 3,56%, enregistrant leur pire performance journalière depuis l’été dernier.

Les marchés européens suivent la tendance ce matin, avec moins de dégâts qu’outre-Atlantique cependant, ceux-ci ayant sous-performé les indices US depuis plusieurs mois. Peu après l’ouverture, le CAC 40 et le DAX 40 affichent des pertes respectives de 0,90% et 1,03%.

L’INFLATION BIENTOT DE RETOUR ? Tous les yeux des investisseurs sont actuellement braqués sur les rendements obligataires américains, notamment le Treasury à dix ans. Hier soir, celui-ci a touché le seuil critique de 4,525 %, une zone de danger susceptible de confirmer des pressions inflationnistes persistantes. Cette frontière ne doit surtout pas être franchie sous peine de plonger Wall Street dans une phase d’incertitude, marquée par une suspension des baisses de taux directeurs par la Fed, voire une reprise de leur hausse.

Un tel scénario serait aussi inquiétant pour les finances publiques françaises. Les taux obligataires français, corrélés à ceux des États-Unis, subiraient les répercussions de ce mouvement. Ce matin, le taux obligataire français s’affiche à 3.10%. Le plafond à ne pas dépasser est situé à 3.27% Par ailleurs, un renforcement du dollar face à l’euro accentuerait la faiblesse de la monnaie unique, rendant d’autant plus plausible ma cible long terme de 0,89 dollar pour un euro. Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

