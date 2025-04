L'œil d'Antoine : Trump prend les choses en main

UNE JOURNEE HISTORIQUE

Nous avons assisté à une séance boursière absolument historique, hier. Donald Trump, – dont l'objectif de la politique commerciale est avant tout de réindustrialiser et de redistribuer les richesses des multinationales, expertes en optimisation fiscale, vers l'américain moyen et les petites entreprises, – a fait une annonce majeure sur Truth Social.

Le président américain a annoncé la suspension de la majorité des droits de douane à l’encontre des pays étrangers. Seuls seront maintenus un tarif de 125% sur les importations en provenance de Chine et un droit de douane de 10% gelé pour une période de 90 jours, pour les 75 pays du reste du monde qui ont manifesté leur bonne foi dans les négociations. L’Union Européenne, qui annoncé sa riposte de 25% sur 21 milliards de dollars de produits américains, peu avant l’annonce, ne sera pas concernée. La stratégie du président américain consiste désormais à isoler la Chine en tentant de rallier le reste du monde à sa position. Il est donc envisageable que l’Europe doive, pour éviter les droits de douane américains, imposer à son tour des restrictions commerciales à la Chine. Un scénario délicat, compte tenu de l’exposition significative de certains secteurs européens – notamment le luxe français – au marché chinois. Wall Street a immédiatement réagi avec une flambée historique des indices. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont bondi respectivement de 9,52% et 12,02%. Parmi les plus fortes hausses, AMD (+23,82%), TSLA (+22,69%), NVDA (+18,72%) et AVGO (+18,66%). Même AAPL, fortement exposée à la Chine, a progressé de 15,33%.

Une polémique a émergé cependant. Plusieurs heures auparavant, le post sur Truth social posté quelques minutes après l’ouverture, « This is a great time to buy !!! », incitant la classe moyenne américaine à acheter les actions, a soulevé chez certains une suspicion de délit d’initiés. Elle a aussi beaucoup perturbé les institutionnels à Wall Street qui anticipent une récession majeure. D’après nos observations, en direct, et à posteriori, nous n’avons pas remarqué de mouvements anormaux (qui ne pourraient être attribués à l’émission obligataire américaine réussie à 13h).





Le S&P 500 doit casser la barrière clé des 5700 points pour confirmer la reprise de la tendance haussière à long terme. Source : xStation.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

