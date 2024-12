SEANCE A RISQUE AVANT L'IPC DES ETATS-UNIS

Aujourd’hui, le marché est pleinement orienté vers la publication de l’inflation américaine à 14h30. Les enjeux sont de taille dans un contexte d’incertitude sur le maintien d’une politique monétaire accommodante par la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis. Par ailleurs, l’effet d’annonce pourrait accroître les prises de bénéfices parmi les institutionnels. La pression vendeuse a dominé hier à Wall Street, avec des baisses de l’ordre de 0,3% pour les indices US.

Parmi ce sentiment globalement négatif, une entreprise a toutefois suscité l'engouement des investisseurs : Alphabet, dont l'action a grimpé de 5,32% jusqu'à la clôture. La cause principale est l'annonce de la nouvelle puce Willow, qui représente une avancée cruciale dans le domaine de l'informatique quantique. Celle-ci fait intervenir des solutions évolutives de correction des erreurs, l'un des goulots d'étranglement majeurs freinant le développement de cette technologie. Les performances de Willow dépasseraient de très loin celles des superordinateurs actuels.

TRUMP SE RETROUSSE LES MANCHES

Alors que le risque géopolitique est maximal et que les défis diplomatiques s’annoncent titanesques, Donald Trump ne se contente pas d’attendre son investiture officielle prévue le 20 janvier. Bien qu’il ne soit pas encore en fonction, il agit déjà comme s’il détenait les rênes de la première puissance mondiale. Ses déclarations et actions anticipées bouleversent les équilibres, affirmant son autorité et sa vision avant même son entrée en fonction. Ce positionnement inédit reflète sa capacité à imposer son rythme et son agenda.

Fidèle à son credo d’« America First », Trump vise une Amérique en croissance, prospère, et pour cela, un monde en paix est essentiel. Sous l’administration Biden, beaucoup ont dénoncé un manque de fermeté, voire de compétence, pointant notamment le retrait chaotique d’Afghanistan en août 2021. Plus récemment, l’autorisation donnée à l’Ukraine d’utiliser des missiles tactiques américains à longue portée a été perçue comme une escalade risquée, renforçant les craintes d’un conflit mondial. Au Moyen-Orient, la Syrie, ex-alliée stratégique de l’Iran, s’est effondrée. Trump, par ses avertissements envers l’Iran et le Hamas, semble déjà peser sur les événements. Sous pression, le Hamas accélère les négociations pour la libération des otages, espérant obtenir un cessez-le-feu avant même l’investiture officielle de Trump. En Ukraine, les prémices d’un nouveau dialogue apparaissent. Lors d’une rencontre récente avec Zelensky à Paris, Trump a plaidé pour un cessez-le-feu tout en annonçant une réduction des livraisons d’armes américaines. Avec assurance, il a évoqué son intention de réintégrer Vladimir Poutine dans les discussions internationales, mettant en avant leur relation personnelle comme levier diplomatique, et de « régler le problème en 24 heures ». Sur le plan économique, ses menaces tarifaires suffisent à provoquer l’agitation. De la Chine à l’Europe en passant par le Mexique et le Canada, les gouvernements se disent prêts à négocier pour éviter des tensions commerciales majeures. En quelques mots, Trump obtient une position de force, laissant entrevoir des accords rapides et avantageux (quitte à générer de l’inflation). À l’échelle nationale, son arrivée provoque un remaniement notable. Les démissions au sein de l’administration se multiplient, facilitant la composition d’une équipe à son image. Trump prévoit également une vaste campagne de déréglementation, visant à alléger les contraintes jugées nuisibles à la croissance et la compétitivité. De manière inattendue, il a choisi de maintenir le président de Fed en poste jusqu’à la fin de son mandat, témoignant d’une flexibilité stratégique. Le 20 janvier ne marquera pas une rupture, mais la confirmation d’une dynamique déjà en marche. Trump imprime son style et redéfinit les priorités, aussi bien sur la scène nationale qu’internationale. À l’aube de son mandat, son influence se révèle immédiate et décisive. LES TRUMP TRADES CONTINUENT



Depuis l’élection de Trump, le taux obligataire à dix ans est passé de 4,48% à 4,23%. Parallèlement, l’euro a perdu 3,75% de sa valeur face au dollar, reflétant un renforcement de la devise américaine. Le pétrole, en tendance baissière depuis octobre, ne montre aucune prime liée au risque géopolitique, malgré les tensions au Moyen-Orient. Le S&P 500 a progressé de 6% avant de corriger, éventuellement pour plusieurs jours avant de rebondir pour un rallye de fin d’année. Quant au Nasdaq 100, il affiche un biseau haussier souvent synonyme d’essoufflement des acheteurs et de retournement à la baisse. US100 en période D1. Source : xStation.

Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

