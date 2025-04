UNE REPLIQUE DE LA CRISE DE 2020 ?



Le tsunami de panique qui a déferlé sur Wall Street la semaine dernière a tout emporté sur son passage : actions, Bitcoin (symbole par excellence de la spéculation), pétrole (thermomètre de l’économie), dollar... Rien n’a été épargné. Même l’or, pourtant considéré comme une valeur refuge face à l’inflation et à l’incertitude, a reculé. Comme le disent certains de mes confrères américains : « There is no place to hide. »



Les deux moteurs qui ont dernièrement stimulé ce marché haussier historique débuté en mars 2009 sont aujourd’hui en panne. Le premier, le thème spéculatif de l’intelligence artificielle, qui a propulsé les « Sept Magnifiques » jusqu’à représenter 35% de la capitalisation du S&P 500, semble avoir épuisé toute son essence. Le second, la confiance des investisseurs dans la capacité de la Fed à accompagner une baisse de l’inflation s’est grippé à cause d’un grain de sable, le protectionnisme américain de Trump, susceptible de raviver l’inflation — voire de déclencher une récession mondiale.

La grande question qui agite Wall Street est la suivante : la correction actuelle du S&P 500 (avec une baisse maximale de -22% à ce jour) va-t-elle suivre le schéma de 2022 (-27%), de 2020 (-36%) ou de 2008 (-58%) ? L’indice de volatilité, aussi appelé « indice de la peur », a récemment atteint un pic à 60 — un niveau supérieur à celui de 2022 (39), mais encore en deçà des sommets de 2020 (85) et de 2008 (96).



D’un point de vue technique, la chute brutale depuis les sommets historiques rappelle fortement celle de la crise du Covid-19 en 2020. Et sur le plan fondamental, comme en 2020, le sentiment général est celui d’une bascule vers un nouveau monde, radicalement différent du précédent.



Pourtant, des supports techniques majeurs (4505-4825) combinés à d’éventuels accords entre les USA et leurs partenaires commerciaux pourraient valider la reprise haussière du marché haussier le plus spectaculaire de l’histoire.



Le support technique clé — correspondant au retracement des 50% en données mensuelles — combiné aux déclarations de Kevin Hassett, directeur du Conseil économique de la Maison Blanche, selon lesquelles cinquante pays seraient prêts à entamer des négociations commerciales avec Donald Trump, a permis au S&P 500 d’opérer un rebond. Pour envisager un véritable soulagement dans les semaines à venir, il faudra impérativement franchir la résistance technique des 5 275 points. Quant à la cassure de la résistance majeure des 5 700 points, elle ouvrirait la voie vers de nouveaux sommets historiques. Mais pour l’heure, nous en sommes encore très loin. Source : xStation.