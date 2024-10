L'or gagne 0,6 % malgré le rebond de l'USDIDX ; tensions croissantes au Moyen-Orient

L'or progresse de près de 0,6 % aujourd'hui alors que les investisseurs anticipent un nouveau cycle d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed et en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient. Les médias ont rapporté qu'Israël aurait mené une opération militaire spéciale dans le sud du Liban. Cependant, la réaction des marchés pétroliers suggère que les investisseurs ignorent encore la possibilité d'une escalade plus large dans la région. Hier, Jerome Powell a déclaré que la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt à deux reprises cette année (de 25 points de base à chaque fois). Par ailleurs, la Fed adopte une attitude particulièrement accommodante, avec Raphael Bostic n'excluant pas une réduction de 50 points de base lors de la réunion de novembre si le marché du travail s'affaiblit, et Austan Goolsbee signalant clairement qu'« il y aura de nombreuses baisses de taux ». Globalement, les politiques d'assouplissement des deux côtés de l'Atlantique (États-Unis - Zone euro), les baisses de taux d'intérêt et les programmes de relance en Chine, combinés aux tensions géopolitiques et à l'incertitude entourant les résultats des cycles d'assouplissement, stimulent la demande d'or en tant que valeur refuge en période de récession. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principaux points de la conférence de presse de Jerome Powell : L'économie américaine est en bonne santé ; nous prévoyons d'utiliser nos outils pour la maintenir dans cet état. La politique évoluera progressivement vers une position plus neutre si l'économie évolue comme prévu.

Le marché du travail reste solide, mais il s'est véritablement refroidi. Si l'économie évolue comme prévu, les prévisions économiques (SEP) montrent deux réductions supplémentaires de 25 points de base.

La Fed ne se précipite pas pour réduire rapidement les taux ; mes collègues et moi sommes de plus en plus confiants que l'inflation est sur une trajectoire soutenable vers les 2 %.

Rien n'indique qu'une récession est plus probable actuellement ; le marché du travail pourrait donner une meilleure image en temps réel de l'état de l'économie que le PIB.

La désinflation est généralisée, les données récentes montrent des progrès supplémentaires vers un retour durable à 2 %.

L'inflation des services liés au logement continuera de baisser tant que le taux de croissance des loyers pour les nouveaux locataires restera faible.

Une réduction de 50 points de base reflète la confiance croissante que le réajustement approprié de la politique peut maintenir la solidité du marché du travail tout en guidant l'inflation vers l'objectif. Source: xStation5

Les contrats à terme sur l'indice du dollar américain (USDIDX) ont rebondi de 99,8 à près de 100,8, mais l'or n'a pas réagi à ce mouvement, continuant de progresser, atteignant 2 650 $ l'once, signalant un sentiment positif à court terme chez les investisseurs. Source: xStation5

