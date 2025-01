L'OR gagne 0,8 % grâce à la faiblesse de l'indice PMI chinois et à la baisse des rendements des bons du Trésor américain 📈

L'indice du dollar américain (USDIDX) gagne plus de 0,3 % aujourd'hui, mais les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans tombent à 4,53 %, soit une baisse de plus de 4 points de base, combinée à des données décevantes en provenance de Chine, ce qui entraîne une poursuite de la hausse des prix de l'or en ce début d'année. Les investisseurs évaluent le risque d'un ralentissement en Chine, la position de plus en plus dovish de la Banque centrale européenne ainsi que les changements potentiels dans les perspectives des futurs taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine dans le contexte de l'ascension de Trump au pouvoir, qui, malgré la « perspective pro-dollar de base », pourrait finalement s'avérer être un catalyseur positif pour les prix de l'or. La croissance de l'or (GOLD) s'élève aujourd'hui à 0,8 %, tandis que lors de la dernière session de 2024, les prix du métal ont augmenté de plus de 0,5 %.

Cette évolution n'est pas sans influence sur les risques politiques et économiques, notamment en Chine et en Europe, où l'économie ralentit fortement. Cela devrait se traduire par une position dovish de la BCE et de la PBoC en 2025.

Les données de l'indice PMI manufacturier chinois, publiées ce soir, indiquaient 50,5 pour le mois de décembre, un chiffre bien inférieur aux 51,7 attendus et aux 51,5 du mois de novembre. Pour les marchés, cela signifie que la Banque populaire de Chine sera probablement contrainte de prendre des mesures plus radicales pour soutenir l'économie en 2025 si elle veut réveiller la consommation.

D'autre part, une certaine tendance à la « dédollarisation » est évidente dans les banques centrales qui cherchent un actif pour stocker de la valeur face à un ralentissement ou à une inflation élevée.

Ainsi, en 2025, les États-Unis ne procéderont probablement qu'à quelques baisses de taux (mais les marchés comptent sur leur réalisation quasi certaine), tandis que l'Europe et la Chine pourraient assouplir leur politique de manière encore plus décisive. Les achats élevés de longue date des banques centrales et la montée des risques géopolitiques tirent les prix de l'or, qui ont gagné 27 % a/a en 2024. Si cette dynamique se répète en 2025, les prix de l'or atteindraient environ 3 000 dollars l'once.

Les tarifs douaniers et les politiques protectionnistes proposés par Trump sont susceptibles d'être inflationnistes et pourraient déclencher des guerres commerciales. Par conséquent, malgré l'impact sur les rendements plus élevés, l'or pourrait rester important et maintenir son élan à la hausse, se retrouvant ainsi comme un soi-disant « havre de sécurité ». Les taux d'intérêt actuellement élevés aux États-Unis continuent de réduire la demande d'or, mais le métal se porte très bien. OR (graphique H1) En regardant l'intervalle quotidien, la principale résistance sur l'OR est vue autour de 2680 - 2710 $ l'once (réactions précédentes des prix, retracement de Fibonacci), la plus petite ligne de résistance dans la tendance baissière à court terme. Le franchissement de ce niveau pourrait ouvrir la voie à de nouveaux maximums historiques pour le lingot. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Source: xStation5

