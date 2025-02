📈L'or gagne 1%

⚡L'or bondit, atteignant un nouveau record historique au-dessus de 2 840 dollars, portĂ© par les craintes de guerre commerciale et l'affaiblissement du dollar amĂ©ricain. L'or est en hausse de 1 % aujourd'hui Ă 2 830 $ l'once, portĂ© par la faiblesse du dollar amĂ©ricain, qui est sous pression aprĂšs que Donald Trump a reportĂ© la mise en Ɠuvre des droits de douane sur le Canada et le Mexique et qu'il poursuit les nĂ©gociations avec la Chine. La rencontre Trump-Xi initialement prĂ©vue pour aujourd'hui a Ă©tĂ© provisoirement reportĂ©e, ce que les marchĂ©s pourraient interprĂ©ter comme un espoir prolongĂ© d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ce qui pourrait affaiblir davantage le dollar amĂ©ricain. On ne sait toujours pas si les États-Unis maintiendront les droits de douane de 10 % imposĂ©s Ă la Chine, mais la hausse de la demande d'or peut ĂȘtre attribuĂ©e aux achats des banques centrales et Ă l'augmentation des placements refuges, protĂ©geant potentiellement le marchĂ© contre des dĂ©veloppements inattendus dans le contexte des tensions commerciales mondiales. Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, notamment l'or et l'argent, ce dernier ayant dĂ©jĂ progressĂ© de plus de 2,2 % aujourd'hui. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Rendements obligataires et indice du dollar Les rendements des obligations du TrĂ©sor amĂ©ricain Ă 2 ans et Ă 10 ans ont baissĂ© de 4 points de base Ă 4,21 % et de prĂšs de 1,5 point de base Ă 4,53 %, respectivement.

L'indice du dollar américain (USDIDX) perd 0,3 %, passant sous la barre des 108.

Les ouvertures d'emplois JOLTS et les commandes d'usines aux États-Unis sont ressorties plus faibles que prĂ©vu : Commandes d'usines m/m : -0.9% (PrĂ©vision : -0.8%, PrĂ©cĂ©dent : -0.4%) Ouvertures d'emplois aux États-Unis (JOLTS, dĂ©cembre 2024) : 7,6 millions (PrĂ©vision : 8,01 millions, PrĂ©cĂ©dent : 8,098 millions)

: Des donnĂ©es macroĂ©conomiques amĂ©ricaines plus faibles, une demande de couverture accrue sur fond d'incertitude quant Ă l'impact de la guerre commerciale Ă court et Ă long terme sur les Ă©conomies, et un dollar amĂ©ricain plus faible, qui a Ă©galement perdu de son Ă©lan au dĂ©but de la prĂ©cĂ©dente prĂ©sidence de Trump, poussent les investisseurs vers l'or. OR (graphique D1) L'or poursuit sa trĂšs forte tendance haussiĂšre, en cours depuis octobre 2023, comme l'indiquent les moyennes mobiles exponentielles (EMA). Une zone de support clĂ© reste Ă 2 700 $, oĂč l'EMA 50 jours (courbe bleue sur le graphique) est actuellement positionnĂ©e. Source: xStation5 Les deux prĂ©cĂ©dentes impulsions haussiĂšres ont dĂ©butĂ© lorsque les cours ont formĂ© deux creux locaux, le second Ă©tant plus Ă©levĂ© que le prĂ©cĂ©dent. Une configuration similaire a Ă©tĂ© observĂ©e au quatriĂšme trimestre 2024, lorsque la fourchette 2 550 $ - 2 600 $ a agi comme un support trĂšs fort au sein de la tendance haussiĂšre.

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."