L'or grimpe de 1,5 % 🪙

📈 L'or atteint de nouveaux sommets historiques Le prix de l'or franchit sa rĂ©cente rĂ©sistance pour atteindre de nouveaux sommets historiques, poursuivant sa tendance haussiĂšre qui dure depuis plusieurs mois. La baisse de l'indice des prix Ă la production (PPI) aux États-Unis et l'augmentation des demandes d'allocations chĂŽmage rassurent quant Ă une prochaine baisse des taux d'intĂ©rĂȘt. Une rĂ©duction des taux dans la premiĂšre Ă©conomie mondiale rĂ©duira la rentabilitĂ© du marchĂ© obligataire, ce qui accĂ©lĂ©rera la demande pour les mĂ©taux prĂ©cieux. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile  L'or s'Ă©lĂšve au-dessus du plafond de la consolidation locale, atteignant de nouveaux records historiques. Il est essentiel pour l'instant de maintenir le prix au-dessus du seuil de 2 530 $ afin de confirmer si l'or restera dans sa tendance haussiĂšre Ă long terme. Source : xStation5 La Banque centrale europĂ©enne (BCE) vient de baisser ses taux d'intĂ©rĂȘt, mais n'a donnĂ© aucune indication sur ses prochaines mesures, ce qui a renforcĂ© l'euro par rapport au dollar amĂ©ricain, entraĂźnant une hausse des prix de l'or. Historiquement, la valeur de l'or a souvent augmentĂ© juste aprĂšs les premiĂšres baisses de taux par les banques centrales. Au cours des premiĂšres semaines, les prix de l'or ont gĂ©nĂ©ralement grimpĂ© de plus de 10 %, et ils ont rarement chutĂ© de plus de 5 %. Sur les deux annĂ©es suivantes, l'or a en moyenne gagnĂ© environ 20 %. Cependant, les plus fortes hausses ont atteint environ 30 %, et les plus fortes baisses ont Ă©tĂ© infĂ©rieures Ă 2 %. Dans certains cas extrĂȘmes, l'or a gagnĂ© plus de 40 % ou perdu plus de 15 % (comme en 1984).  Source: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.

