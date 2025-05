L’or progresse de 2,5 %

L’or enregistre sa plus forte séance depuis le 21 avril

L’or a bondi de plus de 2,5 % aujourd’hui, enregistrant ainsi sa séance la plus dynamique depuis le 21 avril, avec une hausse d’environ 75 dollars par once. Cette envolée marque la progression quotidienne la plus marquée depuis que le métal précieux a atteint son record historique de clôture à 3 423 dollars l’once le 21 avril. Cette avancée intervient dans un contexte de regain d’inquiétudes concernant une potentielle guerre commerciale, à la suite d’annonces de nouveaux droits de douane visant le secteur du divertissement et d’un manque de progrès dans les négociations entre les États-Unis et la Chine. Ces développements ont entraîné un repli des marchés actions après leur solide performance de la semaine dernière.

Par ailleurs, le rapport du World Gold Council publié la semaine dernière sur les fondamentaux du marché de l’or au premier trimestre a révélé que, bien que les achats des banques centrales aient légèrement ralenti, ils demeurent une composante significative de la demande globale. Il est à noter une augmentation substantielle des flux vers les ETF, avec un ajout de 226 tonnes d’or au T1 2025 — soit le plus fort achat trimestriel depuis le T1 2022. Il convient également de rappeler que Goldman Sachs a récemment relevé sa prévision de prix pour l’or, anticipant un scénario de base à 3 700 dollars l’once, et envisageant une possible hausse à 4 500 dollars dans un contexte de forte tension sur les marchés.

La demande du premier trimestre a égalé celle du quatrième trimestre 2024, soutenue par l’appétit toujours marqué des banques centrales et la vigueur des achats d’ETF. Source : World Gold Council

L’or est repassé aujourd’hui au-dessus de 3 300 dollars l’once alors que les craintes de guerre commerciale refont surface et que les marchés actions reculent. Le prix a nettement rebondi depuis sa moyenne mobile sur 25 périodes et depuis la zone de correction la plus profonde de la tendance haussière entamée début 2024. Source : xStation5