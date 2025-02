💡 L'US 100 en consolidation avant l'IPC

Que faut-il attendre des principales données économiques américaines ? À 14h30, les investisseurs recevront les dernières données sur l'inflation aux États-Unis qui, avec les rapports sur les emplois non agricoles et les dépenses de consommation personnelle, sont les éléments les plus critiques influençant les décisions de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt. L'importance de ces données fait que les marchés attendent avec impatience les détails du rapport, qui pourraient façonner le sentiment à Wall Street et sur le marché des changes dans les prochains jours. Alors, que pouvons-nous attendre des données de l'IPC d'aujourd'hui ? Informations clés avant l'IPC : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'IPC global a probablement augmenté à 0,3 % m/m en janvier (contre 0,4 % précédemment), et l'IPC de base a probablement augmenté à 0,3 % m/m (contre 0,2 % précédemment).

D'une année sur l'autre, cela signifierait que l'IPC global reste à 2,9 %, tandis que l'IPC de base tombe à 3,1 % (contre 3,2 % précédemment).

L'IPC de base de janvier pourrait afficher une hausse en raison de la saisonnalité, les entreprises ajustant généralement leurs prix en début d'année.

Les données sur l'inflation du second semestre 2024 pourraient être révisées à la baisse, ce qui suggérerait que la désinflation a été plus forte qu'on ne le pensait, ce qui pourrait renforcer la conviction de la Fed qu'elle se rapproche de son objectif d'inflation de 2 %. Source: XTB Research  Hausse des anticipations d'inflation Le rapport publié vendredi par l'Université du Michigan a montré une hausse significative des anticipations d'inflation. Les consommateurs américains s'attendent désormais à des hausses de prix beaucoup plus importantes que le mois dernier, anticipant une inflation de 4,3 % au cours de l'année prochaine (contre 3,2 % précédemment). La politique tarifaire de Donald Trump, qui pourrait resserrer le marché des biens aux États-Unis à court et moyen terme, est la principale source potentielle de cette hausse des anticipations. Source: XTB Research  Pas de risque lié au marché du travail ? Si Jerome Powell a clairement souligné dans son discours d'hier que le marché du travail n'était pas une source d'inquiétude en matière d'inflation, les salaires américains (l'une des principales composantes de l'inflation) ont affiché une hausse progressive au cours des derniers mois. En janvier, les salaires ont augmenté plus que prévu (de 3,9 % à 4,1 %), mais l'impact de ces données est en partie atténué par la révision à la hausse globale du dernier rapport sur l'emploi non agricole. Source: XTB Research  Perspective de la Fed Une lecture saisonnière plus élevée ne devrait pas affecter la position de la Réserve fédérale, qui n'est pas pressée. La hausse de l'inflation entre fin 2024 et début 2025 était déjà prévue au début du quatrième trimestre 2024, tant aux États-Unis que dans l'UE. Par conséquent, la Fed se concentrera principalement sur la tendance générale de l'inflation sous-jacente, avec un ajustement supplémentaire si les données de fin d'année sont révisées à la baisse, ce qui signale une transmission plus forte de la politique monétaire. Les marchés monétaires intègrent actuellement la première baisse des taux en septembre 2025. Une baisse plus forte que prévu de l'inflation sous-jacente pourrait rapprocher les attentes de la mi-année. Toutefois, les effets anticipés des politiques tarifaires peuvent retarder un tel scénario. Source : Bloomberg Finance L.P.  Résumé : Les voitures et les loyers continueront probablement d'exercer une pression à la baisse sur l' IPC au cours du premier semestre 2025 , soutenant la tendance générale à la désinflation .

continueront probablement d'exercer une pression à la baisse sur l' au cours du premier semestre , soutenant la . La Réserve fédérale devrait ignorer les chocs temporaires , tels que la hausse des prix des denrées alimentaires, et se concentrer plutôt sur les tendances de l'inflation sous-jacente .

devrait ignorer les , tels que la hausse des prix des denrées alimentaires, et se concentrer plutôt sur les . Des données révisées indiquant une désinflation plus forte pourraient renforcer la détermination de la Fed à maintenir les taux d'intérêt inchangés à court terme avant de les réduire davantage par la suite.

indiquant une plus forte pourraient renforcer la détermination de la Fed à maintenir les à court terme avant de les réduire davantage par la suite. À l'inverse, si les taux d'inflation sont plus élevés, la Fed pourrait trouver une raison de retarder encore plus l'assouplissement .

sont plus élevés, la pourrait trouver une raison de . Ce scénario pourrait être défavorable pour Wall Street, qui se comporte mieux dans un environnement d'accès facile aux capitaux. L'indice US100 connaît aujourd'hui de légères variations avant la publication des données de l'IPC. Cependant, à long terme, l'indice maintient une forte tendance à la hausse, techniquement soutenue par des moyennes mobiles exponentielles (MME à 50, 100 et 200 jours). Ces zones restent des supports clés pour cet instrument. Source: xStation5

