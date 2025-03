L'US100 chute de 1,50% 📌

La vente massive des indices américains continue malgré une possible issue favorable entre la Russie et l'Ukraine Le marché boursier américain subit de nouveau une chute, bien que des signes de reprise aient été observés au début de la séance. La Russie a informé les États-Unis de son intérêt pour parvenir à un accord de paix avec l'Ukraine. Cependant, l'attention des investisseurs se porte aujourd'hui sur les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Union Européenne, qui semblent avoir un impact plus important sur les marchés boursiers. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché subit une nouvelle vente massive aujourd'hui. L'indice technologique US100 en tête des baisses, perdant près de 1,60%. Les investisseurs s'inquiètent de la montée des tensions commerciales et des nouveaux droits de douane annoncés de manière inattendue par Donald Trump. Le secteur des semi-conducteurs reste relativement stable avec des pertes mineures, mais l'indice global est tiré vers le bas par de grandes entreprises technologiques telles qu'Apple, Alphabet, Tesla et Oracle. Source : xStation 5 Trump menace d’imposer des tarifs sur les alcools européens Le président Donald Trump a menacé d’imposer un tarif de 200% sur les vins, champagnes et autres boissons alcoolisées importées de France et d’autres pays de l’UE. Cette menace marque une nouvelle escalade dans la guerre commerciale transatlantique croissante. Trump a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il appliquerait ces tarifs si Bruxelles mettait en œuvre son plan de taxation des exportations de whiskey américain, une mesure de représailles contre les droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium, entrés en vigueur mercredi. De nouveaux rapports indiquent que l'UE est ouverte à des négociations avec Trump, une première rencontre étant prévue pour demain. Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a maintenu que l'UE défendrait sa position et ses droits de douane existants. Réaction des marchés européens En réponse aux menaces de Trump, les actions des producteurs européens d'alcool ont chuté de manière significative : LVMH, propriétaire des maisons de champagne Moët & Chandon et Veuve Clicquot, a perdu 2,2%.

Rémy Cointreau SA, producteur de cognac, a chuté de 4,5%.

Pernod Ricard, fabricant de spiritueux, a reculé de 3,6%. Un cessez-le-feu potentiel en Ukraine Les tensions commerciales ont éclipsé les bonnes nouvelles concernant un cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l'Ukraine. Jeudi, le président Poutine a déclaré qu'il était en principe favorable à une proposition américaine pour un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, mais a souligné que les conditions restaient à finaliser, insistant sur le fait que tout accord devrait conduire à une paix durable. "Cette idée est fondamentalement correcte, et bien sûr, nous la soutenons", a déclaré Poutine lors d'une conférence de presse à Moscou. "Mais il y a des questions que nous devons discuter, et je pense que nous devons les aborder avec nos collègues et partenaires américains." Le proche conseiller de Poutine, Yuri Ushakov, a indiqué que la Russie cherche une solution à long terme plutôt qu'un simple cessez-le-feu temporaire en Ukraine. Ses propos, rapportés par Interfax, suggèrent que la Russie pourrait ne pas être prête à accepter la trêve de 30 jours que les négociateurs américains défendent, conformément à la promesse de Trump de mettre fin rapidement à la guerre. Données PPI meilleures mais impact limité sur le marché Les données PPI d'aujourd'hui ont confirmé la lecture CPI plus forte que prévu d'hier, mais la réaction du marché a été de courte durée. Les investisseurs ont rapidement déplacé leur attention vers la politique commerciale de Trump. Actuellement, les investisseurs intègrent un premier abaissement des taux de la Fed en juin/juillet et presque trois réductions complètes des taux pour l'année 2025.

Réductions de taux implicites aux États-Unis. Source : Bloomberg L.P.

