L'US100 échoue à rebondir malgré un bon début

Le coup d'éclat de Nvidia au CES relancera-t-il la course à la technologie ? 📈 L'indice US100 est sur le point de récupérer ses pertes récentes, alimenté par la hausse de 2,6 % de Nvidia avant la mise sur le marché, suite aux annonces ambitieuses du PDG Jensen Huang en matière de technologie d'intelligence artificielle lors du CES 2024. Les dernières innovations du fabricant de puces dans les domaines des jeux, de la robotique et de l'informatique personnelle renforcent sa position dominante dans l'écosystème de l'IA. Principaux mouvements du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Nvidia s'échange à 153,4 $ en préouverture du marché, prolongeant l'élan de 2024

Les contrats à terme sur l'US100 effacent la baisse du pré-marché

Un volume d'échanges important est attendu alors que les investisseurs digèrent les annonces du CES

Le sentiment du marché est stimulé par l'engagement de 80 milliards de dollars de Microsoft dans l'infrastructure de l'IA Développements révolutionnaires en matière d'IA Nvidia a dévoilé plusieurs initiatives majeures au CES, notamment Project Digits, un supercalculateur personnel d'IA à 3 000 dollars, équipé de la nouvelle puce Grace Blackwell GB10. Le système de bureau, lancé en mai, promet de démocratiser le développement de l'IA en mettant à la disposition des développeurs et des chercheurs individuels une puissance de calcul digne d'un centre de données. Les partenariats stratégiques se développent L'entreprise a annoncé d'importants partenariats dans le secteur automobile, Toyota adoptant les puces DRIVE AGX Orin et le système d'exploitation DriveOS de Nvidia pour ses véhicules de nouvelle génération. D'autres collaborations avec Continental et Aurora visent à mettre des camions autonomes sur les routes d'ici 2027, en ciblant ce que Huang décrit comme « la première industrie robotique de plusieurs milliards de dollars ». Réception des analystes Les entreprises de Wall Street restent majoritairement optimistes quant aux perspectives de Nvidia : Stifel maintient sa note d'achat avec un objectif de prix de 180 dollars, soulignant les « avancées de plusieurs milliards de dollars »

Wedbush se montre « encore plus optimiste » après les annonces du CES

KeyBanc Capital Markets (surpondération, objectif de prix de 180 $) met l'accent sur les progrès de la production de la puce Blackwell Perspectives d'avenir Il s'agit maintenant de savoir si les dernières innovations de Nvidia peuvent maintenir la trajectoire de croissance remarquable de l'entreprise, dont l'action a progressé de 204 % au cours des 12 derniers mois. L'expansion dans la robotique, les véhicules autonomes et l'informatique personnelle de l'IA suggère de multiples nouvelles sources de revenus au-delà de son activité principale de centre de données, qui génère actuellement la majeure partie de son chiffre d'affaires annuel de 35,1 milliards de dollars. Estimations des ventes en 2025. Source : Bloomberg Les investisseurs sont particulièrement attentifs aux détails concernant la plate-forme Blackwell de nouvelle génération, qui devrait être entièrement dévoilée lors de la conférence GTC de Nvidia en mars, ce qui pourrait constituer un autre catalyseur pour l'action et le secteur technologique dans son ensemble. US100 (Intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, s'échange au-dessus du sommet de 21 668 atteint au début du mois de décembre. Ce niveau sert de support aux haussiers et coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Pour les baissiers, les principales cibles de baisse comprennent le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, suivi du sommet de la mi-novembre à 21 255 et de la moyenne mobile à 50 jours à 21 179. Le RSI a entamé une divergence haussière à partir du niveau de support clé qui a historiquement agi comme une zone de retracement, signalant potentiellement une pause ou un renversement de la tendance actuelle. Pendant ce temps, le MACD continue de se rétrécir avec un croisement haussier potentiel. Source : xStation

