L’US100 gagne 0,7 %🗽Salesforce en hausse de 8 % grâce à l’optimisme autour de l’Agentforce IA 📈

Le sentiment du marchĂ© boursier amĂ©ricain reste rĂ©solument positif. Bien que les secteurs financiers, bancaires et de l’énergie soient en difficultĂ©, les entreprises technologiques tirent les indices amĂ©ricains vers le haut. Le contrat Nasdaq100 (US100) atteint des niveaux historiques, franchissant les 21 500 points. Le dollar amĂ©ricain perd 0,2 % aprĂšs un ISM des services infĂ©rieur aux attentes ; l'indice USDIDX recule Ă 106,1. Wall Street a ouvert en hausse et les indices amĂ©ricains progressent ; l'US100 se distingue avec un gain de plus de 0,7 %, soutenu par un rebond de prĂšs de 3 % des actions de Nvidia (NVDA.US), dont le titre a dĂ©jĂ gagnĂ© 8 % depuis le 27 novembre. Amazon (AMZN.US) progresse de prĂšs de 2,5 %.

Les actions de Salesforce (CRM.US) augmentent aprÚs les recommandations des institutions, réagissant à la révision à la hausse des prévisions de l'entreprise et aux premiers rapports sur le déploiement réussi de l'agent IA de la société, Agentforce.

ServiceNow et d'autres entreprises de logiciels, telles que Fortinet, Adobe et Intuit, enregistrent également de solides gains. En revanche, les actions de la société chimique, lithium et batteries Albemarle (ALB.US) sont en baisse.

L’ISM des services des États-Unis pour novembre est en dessous des prĂ©visions, avec une composante des prix en hausse, mais les marchĂ©s considĂšrent cette lecture comme « dovish » ; les rendements des bons du TrĂ©sor Ă 10 ans baissent de 2 points de base sous 4,2 %, ce qui met la pression sur le dollar.

Aujourd'hui, les secteurs des logiciels et des semi-conducteurs rebondissent clairement ; le secteur technologique soutient Wall Street. Fait intĂ©ressant, une enquĂȘte menĂ©e par Salesforce a rĂ©vĂ©lĂ© un optimisme considĂ©rable autour des solutions d’IA chez les petites et moyennes entreprises, qui attribuent en grande partie l'augmentation de leurs profits Ă cette nouvelle technologie. Source : xStation5 Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile US100, intervalle D1 Sur l'intervalle horaire, nous observons une nette prĂ©dominance des volumes d'achat au cours des derniĂšres sessions aux États-Unis. L'US100 se trouve aprĂšs les corrections 1:1 et Ă©volue dans la partie supĂ©rieure du canal de prix haussier.

Source: xStation5 Salesforce sous les projecteurs pour sa tendance Ă l'IA gĂ©nĂ©rative ? L'entreprise a Ă©tĂ© qualifiĂ©e de « meilleur moyen d'investir dans l'IA » grĂące Ă sa plateforme Customer 360 et sa base de clients. Un nouvel ensemble d’agents autonomes IA, disponible depuis le 25 octobre, a suscitĂ© un grand intĂ©rĂȘt de la part des entreprises. Le prix de l'action de Salesforce (CRM.US) a augmentĂ© d'environ 30 % depuis l'Ă©vĂ©nement Dreamforce de septembre. Selon l'entreprise, « Le dĂ©veloppement des agents autonomes IA rĂ©volutionne le marchĂ© du travail mondial, changeant la maniĂšre dont les industries fonctionnent et se dĂ©veloppent. » Les analystes de Stifel ont qualifiĂ© Salesforce de « meilleur moyen d'investir dans l'IA » en raison de sa base de clients multi-cloud et de sa capacitĂ© à « augmenter la pĂ©nĂ©tration du marchĂ© » grĂące Ă sa plateforme Customer 360. Ils ont soulignĂ© que Salesforce ne dĂ©tient que 15 % de part de marchĂ©, laissant ainsi un potentiel de croissance considĂ©rable. Bank of America a Ă©galement relevĂ© l’intĂ©rĂȘt marquĂ© pour l’IA Agentforce.

Au troisiĂšme trimestre de l'annĂ©e, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmentĂ© de 8 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, atteignant 9,44 milliards de dollars, contre une hausse de 25 % du bĂ©nĂ©fice par action, qui s’élĂšve Ă 1,58 USD, contre 1,25 USD au troisiĂšme trimestre 2023. Salesforce a relevĂ© l'extrĂ©mitĂ© infĂ©rieure de ses prĂ©visions de bĂ©nĂ©fices pour l'ensemble de l'annĂ©e, estimant des ventes entre 37,8 et 38 milliards de dollars, contre 37 Ă 38 milliards prĂ©cĂ©demment, et un bĂ©nĂ©fice par action compris entre 6,16 et 6,20 USD, contre 6,05 Ă 6,13 USD auparavant. Wall Street prĂ©voit un chiffre d'affaires de 37,87 milliards de dollars et un bĂ©nĂ©fice par action de 6,16 USD ; en toute discrĂ©tion, les investisseurs espĂšrent que Salesforce dĂ©passera ces rĂ©sultats. Salesforce, actions (CRM.US), intervalle D1 Le titre atteint aujourd’hui de nouveaux records historiques et a gagnĂ© prĂšs de 40 % depuis le dĂ©but de l’annĂ©e.

Source: xStation5

