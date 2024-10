L'US100 tente de rebondir

Le Nasdaq 100 en hausse grâce à Tesla 📈 Le Nasdaq 100 montre des signes de reprise après le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Tesla, qui a dépassé les attentes et marque un bon début pour la saison cruciale des résultats des géants technologiques, surnommés les "Sept Magnifiques". L'indice est actuellement en hausse de 0,2 %, soutenu par la solide performance de Tesla, qui pourrait annoncer une reprise plus large du secteur technologique. L'action Tesla bondit de 17 %, atteignant 250 dollars par action. Tesla dépasse les indicateurs clés Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les résultats du troisième trimestre de Tesla ont surpassé les attentes de Wall Street dans plusieurs domaines essentiels. Bien que le chiffre d'affaires ait légèrement manqué les prévisions, atteignant 25,18 milliards de dollars contre 25,43 milliards attendus, l'entreprise a affiché un bénéfice par action plus élevé que prévu à 0,72 $, dépassant les projections de 0,60 $. Surtout, le flux de trésorerie libre a atteint 2,47 milliards de dollars, nettement supérieur aux attentes de 1,61 milliard de dollars. L'action du fabricant de véhicules électriques a grimpé de près de 10 % lors des échanges après les heures de marché, inversant ainsi les pertes de 1,98 % enregistrées pendant la session régulière. Ce retournement spectaculaire reflète l'accueil positif des investisseurs à l'égard de l'efficacité opérationnelle de Tesla et de l'amélioration de ses indicateurs de rentabilité. Diversification et croissance La croissance de Tesla ne se limite pas à son activité principale de fabrication de véhicules. Bien que les revenus automobiles aient augmenté modestement de 2 % en glissement annuel, le segment de l'énergie et du stockage de l'entreprise a connu une croissance impressionnante de 52 %, atteignant 2,38 milliards de dollars. Les revenus des services ont également montré un fort élan, avec une hausse d'environ 30 % par an. Optimisme pour l'avenir Dans un marché préoccupé par la croissance du secteur technologique, la projection de Tesla d'une "légère croissance" des livraisons de véhicules pour 2024 apporte un soulagement bienvenu aux investisseurs, qui craignaient des baisses potentielles d'une année sur l'autre. La production du 7 millionième véhicule de la société, ainsi que ses projets ambitieux pour le Cybertruck et des modèles plus abordables, suggèrent un élan continu. Implications pour les Sept Magnifiques En tant que premier des "Sept Magnifiques" à publier ses résultats cette saison, la performance de Tesla pourrait donner le ton pour les rapports à venir des autres géants technologiques. La capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité malgré des conditions de marché difficiles montre la résilience recherchée par les investisseurs dans l'environnement économique actuel. Prévisions de bénéfice par action pour Alphabet Source: Bloomberg La semaine prochaine, Alphabet (la société mère de Google) devrait publier ses résultats le 29 octobre. Prévisions de bénéfice par action pour Microsoft Source: Bloomberg Après Alphabet, Microsoft et Meta Platforms (la société mère de Facebook) publieront leurs résultats le 30 octobre. Prévisions de bénéfice par action pour Meta Source: Bloomberg Les attentes pour les entreprises des "Magnificent Seven" sont élevées, et les résultats meilleurs que prévus de Tesla ont apporté un signe de soulagement pour les investisseurs centrés sur la technologie. US100 (Intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie actuellement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 78,6 % après une tentative avortée de baisse hier. Pour maintenir cet élan haussier, la résistance clé à 20 638 doit être franchie. Ce niveau correspond au sommet historique de la clôture hebdomadaire et a servi de résistance forte la semaine dernière. Pour que les baissiers prennent le contrôle, ils doivent d'abord casser le niveau de retracement de Fibonacci à 78,6 %, suivi des sommets de mi-août à 19 917,81. Ces niveaux ont fourni un support significatif pendant la tendance haussière débutée à la fin juillet. Une cassure de ces zones de support pourrait entraîner un test des moyennes mobiles à 100 jours et 50 jours. Le RSI montre des signes de divergence baissière, avec des sommets plus bas et des creux plus bas, tandis que le MACD s'élargit également, signalant un potentiel d'élan baissier. Malgré cela, la moyenne mobile à 50 jours s'élargit contre celle à 100 jours après un croisement haussier, indiquant toujours une dynamique haussière sous-jacente. Source: xStation 5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."