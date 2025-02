🚩 L'USDJPY baisse de 0,6 %

La croissance Ă©conomique plus forte au Japon augmente les chances d'une BoJ plus agressive đŸ›ïž Le yen japonais entame la nouvelle semaine de nĂ©gociation avec des gains importants. La raison de l'euphorie du JPY aujourd'hui est la publication de donnĂ©es sur le PIB meilleures que prĂ©vu, qui sont bien supĂ©rieures aux attentes du marchĂ©. Les indicateurs de la vigueur Ă©conomique du Japon laissent prĂ©sager des changements Ă venir dans la politique monĂ©taire, qui devrait ĂȘtre encore plus restrictive. Dans le mĂȘme temps, le dollar amĂ©ricain a affichĂ© une faiblesse remarquable ces derniers jours. Le yen rĂ©agit au PIB et Ă l'apaisement des craintes de guerre commerciale Le PIB du Japon a augmentĂ© de 2,8 % en glissement annuel au quatriĂšme trimestre 2024, dĂ©passant les 1 % prĂ©vus et en hausse par rapport aux 1,7 % du troisiĂšme trimestre 2024. La croissance annuelle dĂ©saisonnalisĂ©e s'est Ă©tablie Ă 1,2 % en glissement annuel, dĂ©passant les attentes de 0,6 %. La croissance d'un trimestre sur l'autre a atteint 0,7 %, contre 0,4 % prĂ©cĂ©demment, et est bien supĂ©rieure aux 0,3 % prĂ©vus. Les chiffres solides du PIB avant les nĂ©gociations salariales de printemps pourraient inciter la Banque du Japon Ă adopter une position plus ferme. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Dans le mĂȘme temps, les investisseurs sont de plus en plus convaincus que les menaces de guerre commerciale et de droits de douane Ă©levĂ©s de la part de la nouvelle administration amĂ©ricaine relĂšvent davantage d'une tactique de nĂ©gociation que d'un vĂ©ritable changement de politique , comme l'ont laissĂ© entendre les rĂ©publicains et Donald Trump avant les Ă©lections amĂ©ricaines.

amĂ©ricaine relĂšvent davantage d'une que d'un , comme l'ont laissĂ© entendre les avant les Ă©lections amĂ©ricaines. Vendredi dernier, la hausse plus forte que prĂ©vu de l'IPC et de l'IPP aux États-Unis a Ă©tĂ© compensĂ©e par le plus faible rapport sur les ventes au dĂ©tail depuis 2020 , qui a chutĂ© de -0,9 % en variation mensuelle en janvier .

a Ă©tĂ© compensĂ©e par le , qui a . Le marchĂ© a dĂ©calĂ© les prĂ©visions de la premiĂšre baisse des taux de la Fed de dĂ©cembre Ă septembre 2024, et la probabilitĂ© d'une hausse des taux cette annĂ©e est devenue presque improbable, ce qui contraste fortement avec la situation d'il y a deux semaines, lorsque les marchĂ©s tablaient sur plus de 20 % de chances d'une hausse, au plus fort des craintes de guerre commerciale. Les dĂ©clarations des responsables de la Fed, dont Michelle Bowman et Patrick Harker, indiquent une approche prudente, sans baisse des taux prĂ©vue au cours des deux premiers trimestres de 2024. Cependant, aucun d'entre eux n'a exclu une baisse des taux plus tard dans l'annĂ©e, mettant plutĂŽt l'accent sur le potentiel de baisse de l'inflation au cours des prochains trimestres, mĂȘme dans un contexte de croissance salariale toujours Ă©levĂ©e et d'un marchĂ© du travail lĂ©gĂšrement plus faible. Le produit intĂ©rieur brut (PIB) du Japon est depuis longtemps grevĂ© par la faiblesse de la consommation et la diminution de la population active due au vieillissement de la population. Cependant, les donnĂ©es du quatriĂšme trimestre 2024 ont suscitĂ© l'espoir que la stagnation pourrait prendre fin. Le PIB annualisĂ© a augmentĂ© de maniĂšre inattendue pour atteindre 2,8 % ( prĂ©vision : 1,1 %, prĂ©cĂ©dent : 1,7 % ).

( ). La croissance trimestrielle du PIB a atteint 0,7 % ( prévision : 0,3 %, précédent : 0,4 % ).

( ). Le principal moteur de l'amélioration économique a été les fortes dépenses d'investissement des entreprises , qui ont considérablement augmenté leurs investissements.

a Ă©tĂ© les , qui ont considĂ©rablement augmentĂ© leurs investissements. La consommation privĂ©e a Ă©galement surpris Ă la hausse, augmentant de 0,1 %, malgrĂ© des prĂ©visions de baisse de 0,3 %, signalant les premiers signes d'un soulagement des consommateurs aprĂšs une flambĂ©e de l'inflation record. Source: XTB Research Une aussi grande surprise dans les chiffres du PIB a conduit le marchĂ© Ă anticiper des hausses de taux plus prĂ©coces au Japon, soutenant le yen japonais. Source : Bloomberg Financial LP Il est intĂ©ressant de noter que le marchĂ© des options n'a pas anticipĂ© une baisse de l'USDJPY. Une stratĂ©gie de couverture du risque de retournement sur un mois a mĂȘme indiquĂ© la possibilitĂ© d'un rebond de l'USDJPY. Source : Bloomberg Financial LP Graphique USDJPY La paire USDJPY accentue sa baisse corrective, s'approchant d'une zone de support critique, qui correspond Ă : Le plus bas local du 7 fĂ©vrier

La limite infĂ©rieure de la baisse de 1:1 Ă partir de novembre 2024 Alors que le risque d'une nouvelle poussĂ©e d'inflation aux États-Unis demeure, la paire USDJPY reflĂšte actuellement une dynamique Ă court terme, suggĂ©rant qu'une hausse des taux au Japon semble beaucoup plus probable cette annĂ©e qu'aux États-Unis. En consĂ©quence, les Ă©carts de rendement obligataire entre les deux pays pourraient commencer Ă inverser leur tendance Ă long terme. La baisse d'aujourd'hui s'est stoppĂ©e au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %. Source: xStation5

