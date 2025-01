L'USDJPY perd 0,7 % avant l'IPC américain 🚨

💡Les commentaires hawkish de M. Ueda de la BoJ et la baisse des données de l'IPP américain renforcent le yen japonais. Points clés pour les investisseurs avant la session cruciale de cette semaine, au cours de laquelle le marché prendra connaissance des dernières données de l'IPC américain : Le marché s'attend à ce que la pression inflationniste reste élevée, la lecture principale montrant une augmentation des prix de 2,9 % en glissement annuel par rapport à la lecture précédente de 2,7 %.

L'inflation de base devrait maintenir le taux de croissance actuel des prix Ă 3,3 % a/a.

Hier, le marché a appris que les données sur l'inflation des producteurs étaient inférieures aux prévisions, ce qui est quelque peu corrélé avec l'inflation.

Le yen japonais gagne du terrain aujourd'hui suite aux commentaires hawkish de Ueda de la BoJ.

La baisse des données de l'IPC américain pourrait accentuer l'ampleur de cette appréciation.

L'annonce de Trump concernant l'augmentation soudaine des droits de douane reste un élément d'incertitude qui crée une demande de dollars. Les investisseurs font face à une session clé de la semaine, avec les données de l'IPC américain attendues à 14:30. La paire USDJPY perd près de 0,7% aujourd'hui, ce qui est lié à la faible lecture de l'IPP américain et aux commentaires hawkish du président de la BoJ. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Données PPI : Indicateur PPI : réel 3,3% a/a ; prévision 3,5% a/a ; précédent 3,0% a/a ;

Indicateur PPI de base : rĂ©el 3,5% a/a ; prĂ©vision 3,8% a/a ; prĂ©cĂ©dent 3,5% a/a ; L'inflation des producteurs en dĂ©cembre n'a pas rĂ©pondu aux attentes des pro-dollars. L'inflation des producteurs en dĂ©cembre n'a pas rĂ©pondu aux attentes des pro-dollars. Les lectures gĂ©nĂ©rales et de base sont ressorties infĂ©rieures aux prĂ©visions (3,3 % et 3,5 % a/a respectivement), affaiblissant lĂ©gèrement les attentes des investisseurs hawkish en ce qui concerne la politique monĂ©taire amĂ©ricaine en 2025.  DĂ©claration d'Ueda : Les commentaires du prĂ©sident Kazuo Ueda ont intensifiĂ© les spĂ©culations sur une Ă©ventuelle hausse des taux lors de la rĂ©union de la semaine prochaine (23-24 janvier). Le prĂ©sident a mis l'accent sur les nĂ©gociations salariales prometteuses du dĂ©but de l'annĂ©e et sur les rĂ©centes rĂ©unions avec les directeurs de succursales, marquant ainsi un changement important dans la stratĂ©gie de communication. Ces commentaires, qui font suite Ă des dĂ©clarations prospectives similaires du vice-prĂ©sident Himino, ont provoquĂ© une hausse du yen japonais.  Les contrats d'Ă©change d'indices Ă un jour indiquent dĂ©sormais une probabilitĂ© de 71 % d'une hausse des taux ce mois-ci, contre 60 % plus tĂ´t dans la journĂ©e, ce qui reflète la conviction croissante du marchĂ©. Source : Bloomberg Financial LP  Dynamique des rendements Les obligations d'État japonaises ont subi des pressions Ă la vente, les rendements des obligations Ă 2 ans atteignant leur plus haut niveau depuis 2008 (0,7 %), et les rendements des obligations Ă 30 ans atteignant un nouveau sommet depuis 2009. L'opĂ©ration Rinban de la BOJ a enregistrĂ© une augmentation des ventes, ce qui a exercĂ© une pression supplĂ©mentaire sur les contrats Ă terme sur les JGB.   Que fera la Fed après l'IPC ? En raison de l'amĂ©lioration des donnĂ©es Ă©conomiques, le marchĂ© obligataire amĂ©ricain a commencĂ© Ă tabler sur un pivot hawkish du FOMC et sur une baisse des taux en 2025. Cela s'est traduit directement par un renforcement de la monnaie amĂ©ricaine, l'indice du dollar ayant augmentĂ© de 2,5 % au cours du mois dernier.  Les contrats d'Ă©change d'indices Ă un jour suggèrent une rĂ©duction de 32 points de base en 2025, soit un peu plus d'une rĂ©duction. Source : Bloomberg Financial LP  L'indice des prix Ă la consommation (IPP) publiĂ© hier s'est avĂ©rĂ© meilleur que prĂ©vu, donnant Ă Wall Street l'espoir d'une poursuite de l'assouplissement de la politique monĂ©taire. Historiquement, l'IPP et l'IPC sont corrĂ©lĂ©s, mais l'IPP est une mesure qui dĂ©pend davantage des prix des carburants, tandis que l'IPC est influencĂ© par divers autres facteurs (tels que les prix des denrĂ©es alimentaires, les prix des voitures et les loyers).  Les prix des voitures recommencent Ă augmenter - pour l'instant faiblement, mais ce facteur cessera de tirer l'inflation globale vers le bas Ă moyen terme. Source : XTB  Trump, « joker » de l'inflation La rĂ©action des paires liĂ©es au dollar pourrait toutefois ĂŞtre de courte durĂ©e, car le principal sujet qui crĂ©e de l'incertitude sur le marchĂ© Ă long terme est la politique de Trump concernant les augmentations dynamiques des droits de douane. Ă€ ce stade, toutes les rumeurs suggĂ©rant un modèle plus progressif de leur mise en Ĺ“uvre ont Ă©tĂ© rapidement dĂ©menties par Trump lui-mĂŞme. C'est pourquoi les marchĂ©s s'inquiètent de plus en plus de la manière dont la nouvelle politique se traduira sur l'inflation et, par consĂ©quent, sur les futures dĂ©cisions de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale.  Le marchĂ© s'attend Ă une augmentation des tarifs et des revenus qu'ils gĂ©nèrent pour le trĂ©sor public. Source : CRFB  USDJPY (Intervalle D1) L'USDJPY est entrĂ© dans une zone critique associĂ©e aux prĂ©cĂ©dentes interventions sur le marchĂ© des changes. Après les commentaires d'aujourd'hui, la paire est tombĂ©e en dessous de l'EMA de 15 jours et lĂ©gèrement en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6% du mouvement baissier. Les cibles clĂ©s pour les baissiers sont l'EMA Ă 30 jours et l'EMA Ă 50 jours, suivies par le niveau de retracement de Fibonacci Ă 23,6 % du mouvement haussier Ă 154,272. L'indicateur RSI signale une divergence baissière, suggĂ©rant un affaiblissement de la dynamique haussière, tandis que le MACD confirme le sentiment baissier. Source : xStation   Â

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."