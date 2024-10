Maersk chute de 7 % après la fin de la grève des ports de la côte Est des États-Unis 📉

Les actions des principaux transporteurs européens de conteneurs, dont le danois Maersk (MAERSKA.DK) et l'allemand Hapag-Lloyd (HLAG.DE), perdent respectivement 7 % et 12 % aujourd'hui, après que les dockers américains ont provisoirement signé un accord suspendant une grève jusqu'au 15 janvier 2025. Les actions de la compagnie maritime israélienne ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) enregistrent également une baisse de près de 8 % avant l'ouverture des marchés américains. En conséquence, le marché ne s'attend plus à une prime majeure liée aux goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et procède à la vente des actions des compagnies de transport de conteneurs, qui semblaient jusque-là des bénéficiaires potentiels de la grève.

Depuis la seconde moitié de juillet, les taux de fret pour un conteneur standard de 40 pieds ont fortement chuté, passant de près de 6 000 $ à environ 3 500 $ aujourd'hui. Comme on peut le voir ci-dessous, les tarifs « Est-Ouest » plongent presque continuellement depuis deux mois, effaçant presque entièrement les hausses causées par le blocus de la mer Rouge.

D'un côté, cette situation semble « désinflationniste », mais d'un autre côté, elle peut être interprétée comme un signal d'une baisse de la demande mondiale de fret, ce qui indiquerait un ralentissement du commerce mondial. Il convient de noter que les tarifs sont extrêmement sensibles aux petites variations.

Cependant, l'indice Baltic Dry, qui mesure les tarifs de transport pour les matières premières sèches telles que le minerai de fer, le cuivre et le blé, a rebondi ces dernières semaines, soutenu par les mesures de relance chinoises et l'activité d'importation anticipée plus élevée de la Chine.

Source: Drewry Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile MAERSKA.DK, Intervalle D1 Les actions de Maersk ont chuté brutalement après avoir atteint la partie supérieure du canal de prix baissier et échoué une nouvelle fois à franchir la moyenne exponentielle à 200 séances. Le support clé se situe désormais autour de 8 000 DKK par action.

Source: xStation5 Hapag-Lloyd, Intervalles D1 et W1 Les niveaux compris entre 120 € et 135 € par action (la ligne de cou dans une potentielle formation en épaule-tête-épaule) semblent être essentiels pour les prochaines réactions de prix.

Source: xStation5

Le titre a rebondi sur la moyenne mobile exponentielle hebdomadaire à 200 séances (EMA200, ligne rouge) ; on pourrait assister à une formation potentiellement baissière ressemblant à une épaule-tête-épaule. Source: xStation5

