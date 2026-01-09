Les données de confiance des consommateurs et d’anticipations d’inflation sont attendues plus tard.

Une décision de la Cour suprême américaine sur la légalité des tarifs commerciaux pourrait accroître la volatilité.

Les attentes pointent vers une économie américaine “saine” , avec des salaires en hausse et un chômage en léger recul.

Le rapport Non-Farm Payrolls (NFP) de décembre est l’événement central de la séance.

L’attention des investisseurs se concentre aujourd’hui sur une séquence de catalyseurs américains majeurs, au premier rang desquels figure le rapport sur l’emploi (NFP). Dans un contexte de volatilité potentiellement élevée, les marchés devront également digérer une décision très attendue de la Cour suprême concernant la base légale des droits de douane en vigueur, ainsi que des indicateurs avancés sur la confiance des ménages et l’inflation anticipée.

📊 États-Unis : le NFP au cœur des anticipations

Un scénario central favorable au dollar

Le consensus table sur une création d’emplois de 70,000 en décembre, contre 64,000 précédemment, suggérant une accélération modérée de l’emploi. Le taux de chômage est attendu à 4.5%, en légère baisse, tandis que les salaires horaires progresseraient de +0.3% m/m (contre +0.1% auparavant), portant la croissance annuelle à 3.6%.

Un tel ensemble de chiffres renforcerait l’idée d’une économie résiliente, susceptible de soutenir le dollar américain, en particulier face aux devises à rendement plus faible. À l’inverse, une surprise baissière raviverait les débats sur un ralentissement plus marqué.

Détails sectoriels et indicateurs immobiliers

Dans le détail, l’emploi privé est attendu à +75,000, tandis que l’emploi manufacturier resterait négatif à -5,000, confirmant une faiblesse persistante de l’industrie. Côté immobilier, les mises en chantier et les permis de construire sont anticipés en rebond (+1.8% et +1.5%), après de fortes baisses précédentes, ce qui pourrait nuancer la lecture globale du cycle.

⚖️ Tarifs commerciaux : une décision juridique sous haute surveillance

Un verdict attendu, aux implications politiques

La Cour suprême américaine doit se prononcer sur la validité juridique des tarifs commerciaux en place. Les attentes sont partagées, mais le scénario jugé le plus probable par le marché serait une confirmation de la légalité des tarifs existants et des recettes associées.

Toutefois, le jugement pourrait inclure des garde-fous procéduraux, limitant la capacité de l’administration à réintroduire facilement des mesures similaires à l’avenir sans base juridique renforcée. Ce point est crucial pour la visibilité des entreprises exposées au commerce international.

Impact potentiel sur les marchés

À court terme, une validation des tarifs pourrait soutenir certains secteurs domestiques, mais peser sur le commerce mondial et les chaînes d’approvisionnement. Une décision plus restrictive sur les pouvoirs exécutifs serait, en revanche, perçue comme réductrice du risque politique à moyen terme.

🧭 Données complémentaires et calendrier macro de la journée

Europe et Suisse : consommation et emploi

La matinée européenne sera rythmée par les ventes au détail en Italie et en zone euro, attendues en amélioration, ainsi que par le taux de chômage suisse, anticipé en légère hausse à 3.1%. Ces données offriront un éclairage sur la demande intérieure en Europe.

États-Unis et Canada : confiance et marché du travail

Outre le NFP, le Canada publiera son rapport emploi (attendu à -2.5K, chômage 6.65%), tandis que l’Université du Michigan dévoilera la confiance des consommateurs et les anticipations d’inflation. Une stabilisation de la confiance, avec des anticipations d’inflation contenues, serait favorable aux actifs risqués.

🗣️ Banques centrales et événements politiques

Discours de la Fed et secteur énergétique

Un discours de Thomas Barkin (Fed) est prévu en fin de journée, susceptible d’apporter des nuances sur l’orientation de la politique monétaire. Par ailleurs, une réunion entre Donald Trump et des dirigeants de l’industrie pétrolière pourrait influencer les anticipations sur l’énergie et l’inflation.

Volatilité : un fil conducteur

La combinaison NFP + décision judiciaire + indicateurs de sentiment crée un environnement propice à des mouvements rapides sur le Forex, les taux et les indices. Les investisseurs pourraient privilégier une gestion active du risque jusqu’à la dissipation de ces incertitudes.

❓ FAQ

Pourquoi le NFP est-il si important pour les marchés ?

Il influence directement les anticipations de politique monétaire et le dollar.

Une hausse des salaires est-elle positive ou négative ?

Positive pour la demande, mais potentiellement inflationniste, ce qui peut soutenir les taux.

Quel impact d’une décision favorable aux tarifs ?

Elle valide le cadre actuel mais peut accroître l’incertitude commerciale.

Les données de confiance peuvent-elles bouger les marchés ?

Oui, surtout si elles modifient les anticipations d’inflation.

Quel biais pour aujourd’hui ?

Un biais de volatilité élevée, dépendant des surprises sur l’emploi et du verdict juridique.