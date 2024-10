Matières premières et fondamentaux : pétrole, argent, gaz naturel et cacao (10/09/2024)

Pétrole : L'OPEP+ décide de retarder de deux mois l'augmentation de la production. Cela signifie que l'offre du cartel augmentera théoriquement de 180 mille barils par jour, au lieu de 540 mille barils par jour.

Une enquête de Platts indique que la production de pétrole de l'OPEP+ a diminué de 300 000 barils par jour, principalement en raison de la baisse de la production en Libye. La Libye continue de suspendre les exportations à partir de ses ports. La surproduction des pays soumis à des limites s'est élevée à 327 000 barils par jour. La surproduction est principalement due à l'Irak (+0,4 mbj).

Un analyste de Kpler indique que le pétrole libyen peut facilement être remplacé par du pétrole WTI en provenance des États-Unis, dont les paramètres sont très similaires. Par conséquent, une augmentation de la demande de pétrole américain n'est pas à exclure dans les semaines à venir.

Pour le seul mois d'août, les importations de pétrole WTI ont atteint près de 1,5 million de barils/jour, ce qui représente un rebond de près de 25 % sur une base mensuelle

Si l'on examine la courbe des contrats à terme, et plus précisément la différence entre les contrats les plus proches, on constate un signal potentiel de sursollicitation excessive du pétrole Brent. La différence est tombée à 0,4 USD, ce qui a généré un signal de survente à deux reprises au cours des dernières semaines

Toutefois, on est encore loin des signaux de 2022 ou 2023, lorsque la différence entre les contrats (backwardation) tombait à 0,1-0,3 USD.

Dans le cas du pétrole WTI, la différence entre les contrats est de 0,7 USD, et le signal de survente a été généré principalement autour de 0,2-0,3 USD.

Le comportement du « crack spread » et du pétrole WTI peut indiquer que les prix du pétrole se sont ajustés à la baisse des marges. Un rebond du « crack spread » à partir d'environ 15-16 USD pourrait également être un signal de reprise. Nous pouvons observer un signal de survente du pétrole brut Brent, ce qui peut signifier que le support se situe dans la fourchette 70-72 USD. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Bloomberg Finance LP, XTB Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le pétrole brut WTI s'est ajusté à la marge de craquage. Avec des prix du pétrole légèrement plus bas, les transformateurs peuvent maintenant obtenir des marges légèrement plus élevées, ce qui pourrait les encourager à acheter plus de pétrole dans les semaines à venir. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Bloomberg Finance LP, XTB Les stocks de produits pétroliers sont tombés à leur niveau le plus bas depuis cinq ans et à celui de l'année dernière. Si les baisses se poursuivent dans les semaines à venir, cela pourrait signifier que le marché des carburants aux États-Unis est toujours déficitaire et que les prix sont trop bas. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP, XTB Le pétrole brut Brent est tombé dans une zone de demande très importante située entre 69 et 73 USD le baril. Les planchers locaux de mars 2022 sont actuellement testés. Une rupture de ces niveaux pourrait entraîner une baisse vers 66 USD et un retracement de 61,8 de l'ensemble de la tendance haussière de 2020 à 2022. Toutefois, à l'heure actuelle, des signes fondamentaux indiquent que le pétrole a déjà été survendu. Source : xStation5 L'argent : Le dernier rapport de l'Institut de l'argent montre que le déficit de ces dernières années était beaucoup plus important qu'on ne le pensait initialement. Le déficit pour cette année devrait également être très important et s'élever à plus de 6 tonnes

L'argent connaît une volatilité beaucoup plus importante que l'or, ce qui peut encore être lié à la demande d'investissement limitée pour l'argent. Depuis le dernier pic, l'argent a perdu environ 8 % de sa valeur, alors que le prix de l'or a perdu moins de 2 % de sa valeur.

Les positions spéculatives nettes sur l'argent restent à un niveau relativement élevé, autour des pics de 2020 et 2021. Il convient toutefois de noter que les positions courtes et longues sont réduites, ce qui ne favorise pas la hausse des prix. La situation est totalement différente sur le marché de l'or, où les positions longues sont encore très élevées.

Récemment, nous avons observé une corrélation beaucoup plus forte entre l'argent et le cuivre, ce qui est bien sûr lié à l'utilisation de plus de 50 % d'argent dans l'industrie et au fait que l'argent est extrait en même temps que le cuivre. Il convient toutefois de rappeler que nous observons un déficit sur le marché de l'argent, alors que dans le cas du cuivre, la situation n'est pas aussi claire (nous observons un déficit de minerai, mais il y a beaucoup de cuivre raffiné lui-même, qui résulte d'une importante récupération).

Si le support pour le cuivre se situe dans la fourchette 8500-8600, cela signifie que les prix de l'argent ne devraient pas plonger en dessous de 26,5 USD/oz, à moins que les fondamentaux ou la situation du marché ne changent. L'Institut de l'argent montre que les années précédentes, le déficit du marché a été plus important que les estimations initiales. En même temps, en 2024, le déficit devrait s'élever à près de 7 mille tonnes, ce qui est lié à la demande croissante de l'industrie. La demande d'investissement reste quelque peu modérée, dans la perspective d'une année 2022 forte. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP, XTB Les ETF ont commencé à acheter de l'argent en juillet, mais sont restés plutôt passifs ces derniers temps. Néanmoins, l'initiation de la baisse des taux d'intérêt par la Fed pourrait changer cette situation, comme ce fut le cas en 2020. Sources : Bloomberg Finance LP, XTB Bloomberg Finance LP, XTB Nous n'observons pas actuellement de pression à la hausse de la part des spéculateurs sur le marché de l'argent. Une baisse de l'intérêt ouvert n'est généralement pas positive pour un instrument donné. Source : Bloomberg Finance LP, XTB : Bloomberg Finance LP, XTB La saisonnalité de l'argent indique la possibilité de nouvelles baisses au cours des deux prochaines semaines. En même temps, nous observons une corrélation beaucoup plus importante entre le prix de l'argent et le cuivre qu'avec le prix de l'or. Si l'argent et l'or chutent dans un avenir proche en fonction de la saisonnalité, des niveaux plus bas peuvent sembler attrayants, compte tenu du comportement à long terme des prix de l'argent après les précédentes baisses de taux d'intérêt de la Fed. Source : xStation5 NATGAS Le prix du gaz a très fortement augmenté à la fin de la semaine dernière, atteignant près de 3,3 USD/MMBTU, clôturant au plus haut niveau depuis la première moitié du mois de juillet. Néanmoins, le prix s'ouvre sur un net écart à la baisse au début de la nouvelle semaine.

L'augmentation du prix la semaine dernière est, entre autres, due à une nouvelle faible augmentation des stocks, ce qui entraîne une diminution des stocks comparatifs

Malgré tout, le niveau des stocks reste très élevé, nettement supérieur à la moyenne quinquennale.

Le taux de remplissage des installations de stockage en Europe est supérieur à 90 %, bien que nous ayons récemment observé une pression accrue sur la croissance des prix du gaz TTF. Toutefois, ces prix restent inférieurs à 40 EUR/MWh. L'année dernière, au cours de la période juillet-octobre, les prix de ce gaz ont augmenté d'environ 20 à 50 EUR/MWh, ce qui a également soutenu une croissance modérée sur le marché américain du gaz. Aux États-Unis, les stocks sont déjà nettement inférieurs au maximum de cinq ans, mais ils restent supérieurs à la moyenne quinquennale et aux niveaux de l'année dernière. Bien que le niveau des stocks en Europe et aux États-Unis avant la saison hivernale semble sûr, une augmentation significative de la volatilité ne peut être exclue en cas d'anomalies météorologiques au cours de la période automne-hiver. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP, XTB Les positions nettes sur le gaz ont rebondi par rapport à la moyenne à long terme. On observe une stabilisation du nombre de positions courtes, mais les positions longues ont été réduites récemment. Source : Bloomberg Finance LP, XTB : Bloomberg Finance LP, XTB Les prix du gaz restent orientés à la hausse et une formation potentielle de tête et d'épaules inversées avec une ligne de cou autour de 2,82 USD/MMBTU est toujours en jeu. La moyenne mobile de 50 pourrait être franchie dans un avenir proche. Précédemment, lorsque nous avons eu une telle situation, le prix a été en consolidation pendant 3 semaines avant une très forte cassure à la hausse. Cependant, il faut garder à l'esprit que le rollover à venir la semaine prochaine sera au moins de l'ordre de 10%. Source : xStation5 Cacao Le prix du cacao a clairement perdu du terrain la semaine dernière et au cours des 3 derniers mois, le prix a déjà perdu 25% (en tenant compte également de la reconduction des contrats à terme).

Le prix défend un niveau de soutien important de 7.000 USD par tonne.

Dans les semaines à venir, la récolte de cacao commencera dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Les données des premières livraisons montreront comment la situation se présente par rapport à l'année précédente et nous permettront d'évaluer le niveau de déficit ou d'excédent potentiel pour la saison 2024/2025.

Les analystes de BMI, une société associée au marché des matières premières agricoles, signalent une amélioration des conditions météorologiques dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui devrait se traduire par de bons résultats pour les récoltes. Cela pourrait signifier une poursuite de la tendance à la baisse. Toutefois, il convient de rappeler que la courbe à terme indique une nouvelle baisse vers 5 000-6 000 USD par tonne l'année prochaine. La saisonnalité à long terme liée au début de la récolte laisse présager une baisse des prix dans les semaines à venir et un rebond à la toute fin de l'année. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Bloomberg Finance LP, XTB Le prix rebondit sur un support important autour de 7 000 USD par tonne, mais nous avons devant nous une ligne de tendance à la baisse et un retracement de 50,0, à partir duquel les bénéfices du dernier rebond pourraient potentiellement être réalisés. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."