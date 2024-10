Matières Premières et Fondamentaux : Pétrole, Or, gaz naturel et Sucre (03.09.2024)

Pétrole : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La Libye a partiellement relancé sa production de pétrole pour satisfaire sa propre consommation. La plupart des exportations restant suspendues, on peut s'attendre à des pénuries allant jusqu'à 1 million de barils par jour.

Selon des sources externes, la production de pétrole a baissé de plus de 300 000 barils par jour dans les pays de l'OPEP, principalement en raison des réductions opérées par la Libye.

Il convient de noter qu'à partir d'octobre, l'OPEP+ prévoit de remettre 180 000 barils par jour sur le marché, ce qui équilibrerait les réductions arbitraires d'ici septembre 2025.

Selon certaines sources de l'OPEP+, la situation de la Libye et les attentes en matière de réduction des taux soutiennent la promesse d'un retour de la production.

Exxon pense que la demande de pétrole brut restera forte dans les années à venir, dépassant les 100 millions de barils par jour. L'étude de l'entreprise montre que même si chaque voiture vendue après 2035 est électrique, la demande de pétrole se maintiendra au niveau de 85 millions de barils par jour, ce qui témoigne d'un investissement insuffisant en matière d'extraction.

Exxon estime un déclin naturel de la production de pétrole de 15 % par an sans investissements supplémentaires, tandis que l'AIE arrive à une estimation de 8 %.

Sans investissements supplémentaires, Exxon estime une augmentation des prix de 400 % entre 2030 et 2035, si la production en déclin n'est pas remplacée.

Les prix du pétrole sont retombés à des niveaux proches de ceux du début de l'année et les stocks ont baissé de manière assez significative. Toutefois, il est également évident que nous approchons du niveau le plus bas de la saison en ce qui concerne les stocks.

Le "Crack-Spread" aux États-Unis suggère que la demande de carburant n'est pas particulièrement élevée en ce moment et qu'elle est en train de tomber en dessous des creux locaux de novembre, ce qui laisse présager de nouvelles pressions sur les ventes de pétrole. OIL.WTI est proche des plus bas niveaux locaux de cette année. Théoriquement, nous approchons du creux saisonnier et le pic des prix devrait se produire soit au début, soit à la fin du mois de novembre. Source : Bloomberg Finance LP Les stocks de pétrole sont tombés à un niveau proche de leur minimum saisonnier et sont même plus élevés que l'année dernière. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Research Le « crack spread », la différence entre le prix du produit fini et celui du pétrole brut, a considérablement diminué, ce qui indique une demande potentiellement limitée pour les carburants aux États-Unis. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Research Le WTI teste à nouveau une zone de support clé sous les 73 dollars le baril. Cependant, le « crack spread » suggère que le prix pourrait chuter vers les plus bas niveaux locaux à partir de novembre ou même mai 2023. Source : xStation5. L'or : Le prix de l'or reste élevé, mais recule en dessous de 2500 USD l'once.

Il convient de noter que septembre est historiquement le pire mois en termes de saisonnalité pour l'or, si l'on considère les 5 à 10 dernières années.

La trajectoire future de l'or dépendra fortement du dollar américain, qui a plongé de manière significative même après le refroidissement des attentes de réduction des taux jusqu'à la fin de 2024.

Le risque que la Fed ne soit pas disposée à imposer une réduction des taux de 50 points de base pourrait apaiser davantage les attentes de réductions agressives des taux, ce qui pourrait peser davantage sur le prix de l'or. À l'heure actuelle, les marchés parient sur une probabilité de 30 % pour des réductions de 50 points de base en septembre.

Le dernier rapport du NFP pourrait entraîner de la volatilité sur l'or vendredi prochain et déterminer l'ampleur des réductions de taux en septembre. De meilleures données sur le marché du travail pourraient renforcer le dollar et déclencher une correction de l'or en septembre. À l'inverse, des données plus faibles, telles qu'une croissance de l'emploi de 100 000 ou moins, ou même une augmentation du taux de chômage, pourraient renforcer la confiance des investisseurs dans une réduction drastique des taux. La saisonnalité des prix de l'or suggère un pic local à cette période et une correction potentielle qui pourrait durer jusqu'en novembre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Research La probabilité d'une réduction des taux d'ici la fin de l'année a légèrement diminué. Une réduction drastique des baisses à trois cette année pourrait entraîner une correction de l'or jusqu'à 2400 dollars. Source : Bloomberg Finance, XTB Research Gaz naturel : Les prix du gaz continuent d'augmenter à mesure que l'important contango sur le marché diminue. L'écart entre les contrats d'octobre et de novembre est passé de 22 % à 16 %. L'évaluation du contrat de novembre indique un niveau d'environ 2,50 $/MMBTU.

Des données récentes ont montré une augmentation de la consommation de gaz par rapport aux plus hauts de 5 ans, mais cela s'est produit après une période de réduction de la demande. Actuellement, la demande de gaz revient à la moyenne des cinq dernières années.

La production reste proche de son niveau le plus élevé depuis 5 ans, mais le nombre d'installations de forage gazier continue de diminuer fortement et se situe à son niveau le plus bas depuis 2021.

La saisonnalité suggère que le creux local est peut-être déjà derrière nous. Toutefois, de nouvelles augmentations pourraient être liées à la forme de la courbe. Le prochain roulement prendra environ 15 %. La demande de gaz a récemment été légèrement supérieure à son niveau le plus élevé en cinq ans, mais cette augmentation a fait suite à une période de faible demande. Les prévisions météorologiques indiquent une tendance au refroidissement dans un avenir proche, de sorte que la demande de gaz devrait rebondir plus tard dans l'automne. Source Bloomberg Finance LP, XTB Research. La saisonnalité suggère que le creux local est probablement derrière nous, mais des gains supplémentaires peuvent être liés à la forme de la courbe. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Research Sucre : Le déficit du marché du sucre pour la saison 2023/24 devrait atteindre 200 000 tonnes, selon le dernier rapport de l'ISO (Organisation internationale du sucre). Auparavant, les estimations étaient de l'ordre de 3 millions de tonnes de déficit, le changement étant dû à de nouvelles estimations de production.

L'ISO indique toutefois un déficit de 3,5 millions de tonnes pour la saison 2024/25, en raison de la baisse de la production par rapport à la saison actuelle. Cela concerne principalement le Brésil (jusqu'à 3 millions de tonnes de moins).

La situation au Brésil dictera le marché du sucre dans les mois à venir, à moins d'une amélioration des perspectives de production en Inde, qui pourrait conduire à une réduction des restrictions à l'exportation en provenance de ce pays.

La faiblesse du real a exercé une pression sur les prix du sucre au cours des derniers mois, même si le renforcement de l'économie brésilienne devrait entraîner un redressement du real. Cependant, il est important de se rappeler que la récente faiblesse du real était également liée au dénouement de nombreux carry trades en raison du renforcement du yen.

Les prix du sucre restent sous pression en raison de l'affaiblissement du pétrole, qui réduit la rentabilité de la transformation de la canne à sucre en éthanol au Brésil. Si l'on considère la moyenne sur un an, un signal de survente du sucre a récemment été généré. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les positions nettes ont chuté jusqu'à la moyenne à long terme, qui s'est également alignée sur la zone de survente à moyen terme. Comme depuis le début de l'année, l'absence d'activité d'achat est notable. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le sucre se redresse depuis trois semaines, mais depuis le début de l'année, il a perdu environ 7 %, ce qui contraste fortement avec ce qui se passe, par exemple, sur le marché du café. Source : xStation5



