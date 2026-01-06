Le groupe devient opérateur du permis après le rachat de parts à MKMS Enerji et Oleum

Maurel & Prom (M&P) poursuit son expansion en Amérique latine et franchit une étape structurante en Colombie. La compagnie pétrolière française a annoncé la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire dans la licence Sinu-9, lui permettant d’en devenir l’opérateur. Cette opération stratégique confirme l’ambition du groupe de renforcer son positionnement sur des actifs à fort potentiel, tout en consolidant son portefeuille de production et de développement.

Une prise de contrôle majoritaire de la licence Sinu-9

Une double acquisition auprès de partenaires existants

Dans le détail, Maurel & Prom a procédé à l’achat de deux participations distinctes dans la licence Sinu-9. Le groupe a acquis 40% du capital auprès de MKMS Enerji Anonim Sirketi, une filiale de NG Energy International Corp, ainsi qu’une participation supplémentaire de 21% auprès de Desarrolladora Oleum SA. À l’issue de ces transactions, M&P détient désormais 61% de la licence, lui conférant le rôle d’opérateur du permis.

Cette montée au capital permet à Maurel & Prom de prendre le contrôle opérationnel et stratégique du projet, un élément clé dans la valorisation des actifs pétroliers et gaziers. Le statut d’opérateur offre en effet une maîtrise accrue des décisions techniques, des investissements et du calendrier de développement.

Un engagement financier significatif mais maîtrisé

Sur le plan financier, l’opération représente un engagement notable. En tenant compte des paiements anticipés déjà réalisés, Maurel & Prom devra encore verser un total de 185 millions de dollars. Lors de la finalisation de l’acquisition, un montant de 78 millions de dollars a été réglé. Le solde sera acquitté en plusieurs versements au cours de l’année, selon un échéancier prédéfini.

Ce schéma de paiement échelonné permet au groupe de lisser son effort financier, tout en conservant une flexibilité dans la gestion de sa trésorerie. Il s’inscrit dans la stratégie de discipline financière revendiquée par Maurel & Prom, qui privilégie des investissements ciblés et générateurs de valeur à moyen et long terme.

Une nouvelle phase stratégique pour Maurel & Prom en Colombie

Un signal fort envoyé au marché et aux investisseurs

Dans un contexte de marchés énergétiques toujours marqués par la volatilité des prix et les enjeux de transition, cette acquisition constitue un signal fort envoyé aux investisseurs. Elle illustre la volonté de Maurel & Prom de s’appuyer sur des zones géographiques où le potentiel de croissance reste significatif, tout en capitalisant sur son expertise opérationnelle.

La Colombie représente un marché clé pour les acteurs indépendants du secteur pétrolier et gazier, grâce à un cadre réglementaire relativement stable et à des ressources encore sous-exploitées. En devenant opérateur de la licence Sinu-9, Maurel & Prom se positionne favorablement pour optimiser les phases d’exploration, de développement et, à terme, de production.

Une dynamique tournée vers l’exécution et la création de valeur

Olivier de Langavant, directeur général de Maurel & Prom, a souligné l’importance stratégique de cette étape. Selon lui, la finalisation de l’acquisition marque « le début d’une nouvelle phase pour M&P en Colombie ». Le dirigeant a insisté sur la mobilisation des équipes, désormais pleinement concentrées sur l’exécution opérationnelle et la création de valeur.

Cette déclaration traduit la priorité donnée à la mise en œuvre rapide et efficace des projets, dans un environnement où la capacité à transformer des ressources en flux de trésorerie durables constitue un critère central pour les investisseurs. Le groupe entend ainsi tirer parti de son savoir-faire technique pour maximiser le potentiel de la licence Sinu-9, tout en maîtrisant les risques opérationnels.

À moyen terme, cette opération pourrait contribuer à renforcer la visibilité de Maurel & Prom sur sa trajectoire de production et de génération de cash-flow, en complément de ses autres actifs en Afrique et en Amérique latine. Elle s’inscrit pleinement dans une stratégie de croissance sélective, axée sur des projets où le groupe peut exercer un contrôle opérationnel direct.

FAQ

Quelle participation Maurel & Prom détient-elle désormais dans la licence Sinu-9 ?

Maurel & Prom détient 61% de la licence Sinu-9, ce qui lui permet d’en devenir l’opérateur.

Auprès de quels acteurs les parts ont-elles été acquises ?

Les parts ont été rachetées auprès de MKMS Enerji Anonim Sirketi (40%) et de Desarrolladora Oleum SA (21%).

Quel est le montant total de l’opération ?

Après prise en compte des paiements anticipés, Maurel & Prom doit encore verser 185 millions de dollars.

Comment le paiement est-il structuré ?

78 millions de dollars ont été payés à la finalisation, le solde étant payable en plusieurs versements au cours de l’année.

Pourquoi cette acquisition est-elle stratégique pour Maurel & Prom ?

Elle permet au groupe de devenir opérateur, de renforcer sa présence en Colombie et de se positionner sur un actif à fort potentiel de création de valeur.