Meilleure journée de l'euro depuis 2015 🚨

📉Le dollar dans une impasse après l'annonce de Trump L'euro est en hausse aujourd'hui sur la vague de faiblesse du dollar américain, qui souffre des craintes grandissantes d'une récession aux États-Unis, causées par les droits de douane drastiques annoncés hier par Donald Trump. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'EURUSD est en hausse depuis de nombreuses années. Depuis 2020, nous n'avons pas connu de session comparable en termes de croissance à celle d'aujourd'hui. Source : XTB Research En outre, le marché craint que des changements aussi rapides dans les échanges commerciaux n'affaiblissent la position des États-Unis en tant qu'hégémonie économique mondiale et que les principaux concurrents, l'Europe et l'Asie, ne deviennent plus indépendants du « Nouveau Continent ». Alors que les perspectives de l'économie américaine sont incertaines, les investisseurs s'attendent à ce que les investissements dans les infrastructures et la défense soutiennent l'économie de la zone euro, réduisant ainsi l'impact négatif résultant de la guerre commerciale.

L'eurodollar pourrait réagir de manière dynamique à tout signal concernant les négociations entre l'Europe et les États-Unis, qui pourraient potentiellement réduire les droits de douane jusqu'à un taux minimum de 10 %. Pour l'instant, cependant, ce scénario ne semble pas probable et l'Europe prévoit des droits de douane de rétorsion.  Les analystes de Bloomberg estiment que l'augmentation des droits de douane de 20,5 points de pourcentage introduite jusqu'à présent par la nouvelle administration américaine indique une baisse de 3 % du PIB et une augmentation de 1,7 % des prix, qui se produiront probablement au cours des deux à trois prochaines années. Cependant, il s'agit d'estimations ceteris paribus, car si les partenaires commerciaux imposent des droits de douane encore plus sévères aux États-Unis en réponse, et que les Américains réagissent par des droits de douane sévères sur les semi-conducteurs/produits pharmaceutiques, l'ampleur de la baisse du PIB pourrait atteindre -4,1 %, et le PCE de base pourrait augmenter de 2,4 %. Il convient de noter que l'EURUSD pourrait connaître une volatilité considérable aujourd'hui, vers 16 heures, lorsque nous connaîtrons l'ISM des services des États-Unis pour le mois de mars. Des données plus faibles que prévu pourraient accentuer la baisse du dollar et soutenir les cotations de l'EURUSD jusqu'aux sommets de septembre 2024, à 1,12. En regardant le graphique, on constate que la paire a amorcé une forte impulsion haussière et si sa fourchette est similaire à la précédente (de la fin février et mars), le scénario de base serait un test des sommets de 2024. Les dernières données PMI des services en Europe pour mars se sont avérées légèrement supérieures aux prévisions. Source : xStation Sur le marché de la dette, on observe de forts mouvements de sorties de capitaux en provenance des États-Unis. Si les rendements des obligations américaines à 10 ans baissent à leur plus bas niveau depuis octobre 2024, atteignant 4,06 % (-1,8 %), des mouvements beaucoup plus forts sont visibles sur les obligations européennes : les rendements des obligations allemandes à 10 ans baissent à 2,65 % (-2,8 %). Les mouvements les plus notables sont enregistrés par la variation des rendements des obligations japonaises, qui chutent à 1,37 % (-6,9 %). Ce mouvement indique une sortie de capitaux des États-Unis qui, bien qu'en partie amortie par la dette américaine, est principalement transférée vers d'autres marchés, renforçant la vente du dollar. Variation quotidienne des rendements des obligations américaines (rose), allemandes (noir) et japonaises (bordeaux) à 10 ans. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

