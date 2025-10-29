Meta enregistre une baisse de 8 % malgré une forte croissance de son chiffre d'affaires.

Points clés Une augmentation robuste des ventes éclipsée par une charge ponctuelle de 16 milliards de dollars et une augmentation des dépenses en IA

Hors cet effet, Meta a déclaré que le bénéfice net aurait été de 18,6 milliards de dollars, avec un BPA de 7,25 dollars

Les actions Meta ont chuté d'environ 8 % dans les échanges après la clôture.

Meta Platforms (META.US) a annoncé une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une forte demande publicitaire et à un engagement accru des utilisateurs, stimulés par les outils basés sur l'intelligence artificielle sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Le chiffre d'affaires a augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 51,2 milliards de dollars, dépassant largement les attentes du marché. Cependant, ces résultats ont été éclipsés par une charge fiscale exceptionnelle non monétaire de 15,9 milliards de dollars liée à la mise en œuvre de la loi américaine « One Big Beautiful Bill », qui a porté le taux d'imposition effectif de la société à 87 % et réduit considérablement son bénéfice déclaré. Hors cet effet, Meta a déclaré que le bénéfice net aurait été de 18,6 milliards de dollars, avec un BPA de 7,25 dollars, ce qui représente une nette amélioration par rapport à l'année précédente. La société a souligné que la modification fiscale réduit les obligations fiscales futures aux États-Unis, même si elle a temporairement pesé sur les résultats du trimestre en cours. Principaux résultats financiers (T3 2025) : Chiffre d'affaires : 51,24 milliards de dollars (+26 % en glissement annuel) — supérieur au consensus de 49,36 milliards de dollars

51,24 milliards de dollars (+26 % en glissement annuel) — supérieur au consensus de 49,36 milliards de dollars Bénéfice par action : 1,05 dollar contre 6,68 dollars attendus — impacté par une charge fiscale exceptionnelle de 15,9 milliards de dollars

1,05 dollar contre 6,68 dollars attendus — impacté par une charge fiscale exceptionnelle de 15,9 milliards de dollars Résultat d'exploitation : 20,54 milliards de dollars (+18 % en glissement annuel)

20,54 milliards de dollars (+18 % en glissement annuel) Marge d'exploitation : 40 % (contre 43 % un an plus tôt)

40 % (contre 43 % un an plus tôt) Résultat net : 2,71 milliards de dollars (−83 % en glissement annuel, en raison de l'impact fiscal)

2,71 milliards de dollars (−83 % en glissement annuel, en raison de l'impact fiscal) Impressions publicitaires : +14 % en glissement annuel ; prix moyen des publicités : +10 % en glissement annuel

+14 % en glissement annuel ; +10 % en glissement annuel Utilisateurs actifs quotidiens (famille d'applications Meta) : 3,54 milliards (+8 % en glissement annuel)

3,54 milliards (+8 % en glissement annuel) Dépenses d'investissement (CapEx) : 19,37 milliards de dollars

19,37 milliards de dollars Flux de trésorerie disponible (FCF) : 10,6 milliards de dollars Les ambitions en matière d'IA stimulent les dépenses Les dépenses d'investissement ont atteint 19,4 milliards de dollars, reflétant l'accélération des investissements dans les centres de données et les infrastructures d'intelligence artificielle. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que Meta Superintelligence Labs avait un « avenir prometteur » et a réaffirmé l'objectif à long terme de l'entreprise de développer des systèmes d'IA avancés et des lunettes intelligentes de nouvelle génération. Meta a relevé ses prévisions d'investissements pour l'ensemble de l'année 2025 à 70-72 milliards de dollars (contre 66-72 milliards de dollars précédemment), invoquant la demande croissante en puissance de calcul. Pour 2026, les dépenses devraient être « nettement plus élevées », principalement en raison de l'expansion des infrastructures de données, des achats de puces IA et de l'augmentation des recrutements techniques. Perspectives et réaction du marché Pour le quatrième trimestre 2025, Meta prévoit un chiffre d'affaires compris entre 56 et 59 milliards de dollars, ce qui correspond au consensus du marché de 57,3 milliards de dollars. La directrice financière, Susan Li, a averti que les dépenses d'exploitation et d'investissement augmenteraient considérablement en 2026, Meta étendant son infrastructure d'IA et augmentant la rémunération de son personnel technique. Malgré des fondamentaux solides, la combinaison d'une charge fiscale ponctuelle et d'une augmentation des dépenses a tempéré le sentiment des investisseurs. L'action Meta a perdu environ 8 % en après-bourse.

