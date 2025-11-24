Le groupe Casino assume son virage de proximité et annonce son plan « Renouveau » jusqu’en 2030, avec une double promesse : consolider son redressement opérationnel et remettre sa structure financière à niveau des standards du secteur. Au cœur de la feuille de route, trois terrains de jeu stratégiques sont affirmés : les courses du quotidien, les solutions de repas rapides et les nouveaux services, portés par un vaste programme de modernisation des enseignes et de montée en puissance de l’omnicanal.​​ Côté magasins, Monoprix doit être entièrement rénové d’ici 2030, avec l’extension de nouveaux concepts comme La Cantine et La Beauté, l’amélioration de l’expérience client et l’accélération du e‑commerce, tandis que Franprix, Naturalia, Casino, Vival et Spar misent sur des réseaux densifiés, des concepts modernisés et une forte poussée de la restauration et des services de proximité. Cdiscount est appelé à jouer un rôle croissant dans l’écosystème, en renforçant sa marque, son offre exclusive et sa marketplace, avec un objectif de croissance de 15% de la clientèle BtoC à horizon 2030.​​ Sur le plan financier, Casino vise un volume d’affaires de l’ordre de 15 milliards d’euros TTC en 2028 et 15,8 milliards d’euros en 2030, un EBITDA ajusté après loyers d’environ 500 millions d’euros en 2028 puis 644 millions d’euros en 2030, et un free cash-flow redevenu positif dès 2026 pour atteindre 286 millions d’euros à l’horizon du plan. Ces ambitions s’accompagnent d’un programme d’investissements nets cumulé de 1,7 milliard d’euros entre 2025 et 2030 et de plus de 150 millions d’euros d’économies additionnelles sur 2029‑2030, après environ 600 millions visés sur 2025‑2028.​​ Le chantier le plus sensible reste toutefois le bilan : Casino se fixe pour objectif de ramener son levier net à moins de 1,7 fois l’EBITDA en 2029, via une réduction de la dette, la baisse du coût moyen de financement et un apport en fonds propres d’environ 300 millions d’euros garanti par son actionnaire de contrôle FRH, sous réserve d’un accord avec les créanciers. La valeur nominale du Term Loan B serait ramenée à 800 millions d’euros, avec un taux d’intérêt abaissé et des maturités allongées sur l’ensemble des lignes de crédit, au prix d’une dilution significative pour les actionnaires qui ne participeront pas à l’opération.​​ En toile de fond, le groupe cherche ainsi à tourner la page des années de surendettement : des besoins de liquidité estimés à 500 millions d’euros doivent être couverts par la combinaison des nouveaux capitaux propres et de financements opérationnels renégociés, pour sécuriser l’exécution du plan Renouveau 2030. L’enjeu est clair : transformer une séquence de sauvetage et de redressement en véritable phase de développement durable, avec un modèle recentré, des enseignes modernisées et une structure financière enfin compatible avec ses ambitions.

