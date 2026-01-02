Points clés Michelin acquiert Cooley (tissus enduits polymères haute performance) et Tex Tech Industries (textiles techniques pour l’aérospatial et la protection thermique).

(tissus enduits polymères haute performance) et (textiles techniques pour l’aérospatial et la protection thermique). Ces rachats devraient augmenter de 20% (280 millions de dollars) le chiffre d’affaires de son activité "Polymer Composite Solutions".

le chiffre d’affaires de son activité "Polymer Composite Solutions". Les transactions seront finalisées au premier semestre 2026 .

. Le titre affiche un PER 2026 de 10,2 et un rendement de 5%.

Des acquisitions ciblées pour renforcer l’innovation Deux acteurs clés des textiles techniques Michelin se positionne sur des marchés de niche en rachetant : Cooley , spécialiste des tissus enduits polymères haute performance .

, spécialiste des . Tex Tech Industries, expert en textiles ignifuges, protection thermique pour véhicules spatiaux et matériaux résistants au feu pour l’aéronautique. Ces acquisitions permettent à Michelin de compléter son offre dans des segments à forte valeur ajoutée, comme les matériaux composites sur mesure pour des applications exigeantes. Un impact significatif sur le chiffre d’affaires L’opération devrait accroître de 20% (280 millions de dollars) le chiffre d’affaires de sa division "Polymer Composite Solutions", renforçant sa présence sur des marchés porteurs comme l’aérospatial et la sécurité. Une stratégie de croissance et de diversification Des synergies industrielles et technologiques Ces rachats s’inscrivent dans la volonté de Michelin de diversifier ses activités au-delà du pneumatique, en misant sur des matériaux innovants pour des secteurs exigeants (aéronautique, spatial, protection incendie). Des termes financiers non divulgués Les détails financiers des transactions n’ont pas été rendus publics. Les opérations devraient être finalisées d’ici mi-2026. Un titre attractif pour les investisseurs À son cours actuel, Michelin présente un PER 2026 de 10,2 et un rendement de 5%, reflétant la confiance des marchés dans cette stratégie de croissance. FAQ Quels sont les domaines d’expertise de Cooley et Tex Tech Industries ? Cooley : tissus enduits polymères haute performance.

: tissus enduits polymères haute performance. Tex Tech Industries : textiles ignifuges, protection thermique pour l’aérospatial et matériaux résistants au feu. Quel est l’impact attendu sur le chiffre d’affaires de Michelin ? Une hausse de 20% (280 millions de dollars) pour l’activité "Polymer Composite Solutions". Quand ces acquisitions seront-elles finalisées ? Au premier semestre 2026. Pourquoi ces acquisitions sont-elles stratégiques ? Elles permettent à Michelin de renforcer son expertise dans les textiles techniques et de pénétrer des marchés à forte croissance, comme l’aérospatial et la protection thermique.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."