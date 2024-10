Netflix dépasse ses attentes au troisième trimestre, l'abonnement financé par la publicité atteint son but

Le jeudi 17 octobre 2024, Netflix a présenté ses résultats du troisième trimestre. Les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires de 9,78 milliards de dollars, un bénéfice par action de 5,15 dollars et une augmentation du nombre d'abonnés actifs de 4,5 millions. L'entreprise a réussi à dépasser les attentes dans tous les domaines, avec un chiffre d'affaires de 9,82 milliards de dollars, un bénéfice par action de 5,4 dollars et un nombre impressionnant de 5,07 millions de nouveaux abonnés actifs (+15 % d'une année sur l'autre). Après l'annonce, les actions ont augmenté de plus de 4 % pour atteindre 716 dollars à l'heure où nous écrivons ces lignes. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une croissance importante du nombre d'abonnés L'augmentation de 5,1 millions d'abonnés, bien supérieure aux prévisions, mérite une attention particulière. Elle indique clairement que Netflix fait face à la concurrence croissante sur le marché de la diffusion en continu. L'entreprise met en œuvre de manière cohérente sa stratégie de diversification et de renforcement de son offre, ce qui se reflète dans le développement du segment publicitaire. Les abonnements financés par la publicité ont connu une croissance impressionnante de 35 % d'un trimestre à l'autre, ce qui confirme la justesse de la stratégie choisie. Netflix prévoit d'étendre ce modèle à de nouveaux marchés en 2025, ce qui pourrait devenir une source importante de revenus à l'avenir. L'augmentation significative de la marge d'exploitation à 30 %, contre 22 % un an plus tôt, et le dépassement des attentes en matière de bénéfice par action ne peuvent être négligés. De nouveaux formats et contenus seront disponibles pour les abonnés Netflix annonce des nouveautés intéressantes dans son offre, notamment la deuxième saison tant attendue de « Squid Game », et fait également son entrée dans le nouveau domaine des retransmissions sportives. Le match de boxe prévu entre Jake Paul et Mike Tyson, ainsi que la diffusion de matchs de la NFL pendant la période de Noël, sont des signes clairs que l'entreprise a l'intention d'élargir son offre pour inclure des événements en direct, ce qui pourrait attirer de nouveaux abonnés et accroître l'engagement des abonnés existants. Prévisions de croissance Malgré des résultats impressionnants, Netflix doit relever certains défis. La concurrence croissante sur le marché de la diffusion en continu oblige à investir en permanence dans de nouveaux contenus et de nouvelles innovations. En outre, bien que le segment de la publicité soit en croissance, l'entreprise ne s'attend pas à ce qu'il devienne le principal moteur de la croissance des revenus avant 2026. Un autre changement intéressant est l'arrêt prévu de la publication du nombre d'abonnés à partir du premier trimestre 2025, ce qui pourrait affecter la manière dont les investisseurs évaluent les résultats de l'entreprise. Pour l'avenir, Netflix prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 15 % pour l'ensemble de l'année 2024 et une amélioration de la marge d'exploitation à 27 %. En résumé, les résultats de Netflix pour le troisième trimestre 2024 confirment la très bonne position de l'entreprise sur le marché et sa capacité d'adaptation. Le dépassement des attentes des analystes dans les indicateurs clés, combiné aux plans de développement de son offre et des comptes financés par la publicité, suggère que Netflix est sur la bonne voie pour renforcer davantage sa position. Les investisseurs suivront certainement de près le développement des nouvelles initiatives de l'entreprise, en particulier dans le domaine du streaming en direct et de la monétisation de la publicité, qui pourraient devenir des facteurs de croissance clés dans les années à venir.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."