Netflix et Disney enregistrent des records d'audience lors des événements sportifs de Noël 📺

Netflix (NFLX.US) et Disney (DIS.US) peuvent se targuer d'avoir obtenu d'excellents résultats en termes d'audience pour les grands matchs diffusés pendant la période des fêtes sur le marché américain. En moyenne, chaque match de la NBA diffusé le 25 décembre a attiré environ 5,25 millions de téléspectateurs, le match entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors ayant enregistré le plus grand nombre de téléspectateurs avec 8,32 millions de fans. Il s'agit d'un record d'audience pour les cinq dernières années. Pour Disney, il s'agit d'une très bonne nouvelle, compte tenu de l'exposition de l'entreprise à ce marché par l'intermédiaire des chaînes ESPN. Grâce aux droits de diffusion de la NBA, Disney a vu son audience augmenter de 4 % cette année, et les statistiques de la période des fêtes indiquent une augmentation de 84 % de l'intérêt pour le sport sur la plateforme par rapport à l'année précédente. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Netflix a également remporté un franc succès dans le domaine du sport. L'audience moyenne de deux matchs de la NFL pendant la période de Noël s'est élevée à près de 25 millions de téléspectateurs, le match opposant les Ravens de Baltimore aux Texans de Houston atteignant 27 millions de téléspectateurs, ce qui constitue un record dans l'histoire de la diffusion en continu des matchs de la NFL. Les deux sociétés étendent leur exposition au marché du sport, modifiant la formule traditionnelle des plateformes de diffusion en continu généralement associées aux productions de films, de séries et de documentaires. Compte tenu des succès remportés cette année dans le domaine du sport (notamment le combat entre Jake Paul et Mike Tyson et les matchs de la NFL), on peut s'attendre à ce que ces sociétés augmentent encore leur exposition à ce segment du divertissement.

