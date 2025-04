Netflix progresse avant la publication de ses résultats du premier trimestre 2025. Les résultats vont-ils soutenir le moral des investisseurs à Wall Street ?

Les actions Netflix (NFLX.US) gagnent un peu plus de 0,5 % aujourd'hui, avant la publication des résultats clés du premier trimestre 2025 de la société. Wall Street devrait suivre de près ces résultats, d'autant plus que le rapport décevant de Netflix en 2022 avait précédé une correction majeure du marché boursier américain et suscité des craintes d'une récession tirée par la consommation. Dans ce contexte, la société est désormais considérée comme une sorte de « test décisif » pour le sentiment des consommateurs à l'égard des dépenses discrétionnaires, et potentiellement pour le moral des investisseurs à l'égard des valeurs américaines liées à la consommation. La question clé est la suivante : Netflix peut-il résister aux craintes de récession et faire preuve de résilience dans un contexte d'incertitude macroéconomique ? Qu'attendent les investisseurs cette fois-ci ? Il convient de noter que la société a confirmé qu'elle cesserait de publier la croissance trimestrielle du nombre d'abonnés et l'ARPU (revenu moyen par utilisateur). Cela signifie moins de transparence sur les indicateurs de croissance fondamentaux et une pression accrue sur les investisseurs pour interpréter les résultats. La société a déclaré qu'elle ne publierait ces chiffres qu'après avoir franchi des étapes spécifiques. Les marchés d'options tablent sur une volatilité implicite de 8,5 % pour l'action après la publication du rapport aujourd'hui. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Attentes – La barre est (à nouveau) placée haut Chiffre d'affaires : 10,5 milliards de dollars contre 9,37 milliards il y a un an et 10,42 milliards selon les propres prévisions de Netflix

10,5 milliards de dollars contre 9,37 milliards il y a un an et 10,42 milliards selon les propres prévisions de Netflix Bénéfice par action : 5,68 dollars contre 5,28 dollars il y a un an et 5,58 dollars selon les prévisions de Netflix Les investisseurs sont optimistes et s'attendent à ce que les bénéfices et le chiffre d'affaires de la société soient légèrement supérieurs aux prévisions de Netflix. À la fin de l'année 2024, Netflix comptait 301,6 millions d'abonnés dans le monde. Jusqu'à présent, le volume et la qualité de son contenu se sont traduits par un engagement accru, une croissance du nombre d'abonnés et un pouvoir de fixation des prix. Netflix a enregistré une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires en 2024, avec une marge d'exploitation passant de 21 % à 27 %. La croissance du nombre d'abonnés a atteint 41 millions de nouveaux utilisateurs, battant son précédent record de 2020. La force du contenu de la plateforme a été stimulée par des succès tels que la saison 2 de « Squid Game », les débuts américains de WWE Raw et la série originale « Adolescence », tous considérés comme des moteurs clés de l'engagement. L'optimisme actuel du marché à l'égard de Netflix reflète son succès passé, mais l'avenir est-il aussi prometteur ? Pour l'avenir, les marchés s'attendent à ce que les résultats du deuxième trimestre 2025 affichent : Chiffre d'affaires : 10,88 milliards de dollars

10,88 milliards de dollars Bénéfice par action : 6,24 dollars Cela confirmerait la capacité de Netflix non seulement à résister à la tempête économique, mais aussi à croître malgré la prudence des consommateurs. Commentaire de Wall Street Les analystes de la Bank of America restent optimistes et considèrent Netflix comme l'une des entreprises médiatiques les plus résistantes face à la récente volatilité. Ils affirment que la demande en divertissement reste forte, même en période de ralentissement économique, car les consommateurs sont peu susceptibles de renoncer complètement à des contenus abordables à domicile. Raymond James partage cet avis et désigne Netflix comme l'un des « choix défensifs » les plus intéressants du secteur des médias numériques. Par ailleurs, Bloomberg Intelligence souligne les objectifs ambitieux de Netflix : doubler son chiffre d'affaires et tripler son EBIT d'ici 2030, avec un objectif de marge opérationnelle de 40 %. Avec une estimation de 18 millions d'abonnés nets supplémentaires par an et une activité publicitaire en pleine croissance qui devrait atteindre 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires (environ 11 % du total) d'ici 2030, Netflix est bien positionné pour une hausse à long terme. Données techniques (graphique D1) L'action Netflix reste dans une tendance haussière à long terme. Lors du dernier recul du marché, le titre a résisté au support de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, près de 850 dollars, et a depuis grimpé de plus de 15 %. La résistance technique clé se situe désormais autour du niveau psychologique de 1 000 dollars. Le prochain rapport, en l'absence de données sur le nombre d'abonnés et l'ARPU, pourrait tester la confiance des investisseurs et accroître le risque d'interprétation du marché. Multiples de valorisation Netflix se négocie à une prime par rapport à la moyenne de l'indice, avec un ratio C/B proche de 50 et un multiple prévisionnel sur 12 mois d'environ 40. Cette valorisation laisse peu de place à l'erreur : même un rapport « solide » pourrait ne pas suffire à faire progresser significativement le cours de l'action. Cela dit, la forte allocation du capital, la hausse du ROIC et la baisse du WACC continuent de soutenir le scénario de création de valeur à long terme. Source: xStation5, XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

