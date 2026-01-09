Les marchés renforcent les paris sur une pause de la Fed .

Les marchés financiers ont réagi de manière nuancée à la publication du rapport sur l’emploi américain. Si les créations de postes déçoivent, la baisse du chômage et la solidité des salaires alimentent le scénario d’une Réserve fédérale prudente, confortant l’idée d’une pause prolongée sur les taux. 📉 Rapport NFP : des créations d’emplois en net ralentissement Un chiffre principal inférieur aux attentes Le rapport Non-Farm Payrolls (NFP) publié par le Département du Travail américain fait état de 50 000 créations d’emplois en novembre, bien en dessous des 70 000 attendues par le consensus et des 64 000 enregistrées précédemment. Ce chiffre confirme un ralentissement progressif du marché du travail, après plusieurs mois de modération des embauches. Cette faiblesse des créations nettes suggère que les entreprises adoptent une posture plus prudente face au ralentissement de la croissance et aux conditions financières toujours restrictives. Un recul du chômage qui nuance le tableau En parallèle, le taux de chômage recule à 4.4%, contre 4.5% attendu et 4.6% précédemment. Cette baisse indique que, malgré un rythme d’embauche plus lent, le marché du travail reste structurellement tendu. Cette combinaison – créations modestes mais baisse du chômage – renforce l’idée d’un atterrissage progressif plutôt que d’un retournement brutal de l’emploi américain. 💰 Salaires et immobilier : signaux contrastés Des pressions salariales toujours présentes Les salaires horaires moyens progressent de 0.3% sur un mois, en ligne avec les attentes. Sur un an, ils accélèrent à +3.8%, au-dessus du +3.6% anticipé. Cette dynamique salariale suggère que les pressions inflationnistes liées aux revenus ne sont pas totalement dissipées. Pour la Fed, ces données plaident contre une baisse rapide des taux, même si elles ne justifient pas nécessairement un nouveau resserrement. Un secteur immobilier sous pression Autre point de faiblesse du rapport macroéconomique américain : les mises en chantier d’octobre ressortent à 1.246 million, nettement sous les 1.325 million attendues. Ce chiffre souligne la sensibilité persistante de l’immobilier aux taux élevés, un facteur clé surveillé par la banque centrale. 🏦 Politique monétaire : le scénario d’une pause renforcé Les marchés ajustent leurs anticipations sur la Fed À la suite de la publication, les traders ont renforcé leurs paris sur une pause prolongée de la Fed, estimant que la combinaison d’un marché du travail moins dynamique et d’un chômage en léger recul réduit la probabilité de mouvements rapides sur les taux directeurs. Le rapport conforte l’idée que la Fed dispose désormais d’une marge de manœuvre limitée, préférant observer l’évolution de l’économie plutôt que d’agir de manière préventive. Réaction des marchés : actions en hausse, dollar en repli Cette lecture se reflète clairement dans les marchés. Les indices technologiques américains, en particulier le US100, réagissent positivement, portés par la perspective de conditions monétaires moins restrictives plus longtemps. À l’inverse, le dollar américain recule, pénalisé par la baisse des rendements et la réduction des anticipations de resserrement monétaire. Cette combinaison actions en hausse / dollar en repli est typique d’un marché qui privilégie le scénario d’une Fed attentiste. ❓ FAQ Pourquoi les marchés ont-ils réagi positivement malgré des NFP faibles ?

Parce que des créations d’emplois modérées réduisent le risque de nouvelles hausses de taux. La baisse du chômage change-t-elle la donne pour la Fed ?

Elle limite les chances d’une baisse rapide des taux, mais ne suffit pas à justifier un durcissement. Les salaires restent-ils un problème pour l’inflation ?

Oui, la hausse annuelle de 3.8% montre que les pressions salariales persistent. Pourquoi le dollar recule après les NFP ?

Les marchés anticipent une Fed plus prudente, ce qui pèse sur les rendements et la devise. Quel actif bénéficie le plus de ce scénario ?

Les actions de croissance et les indices technologiques sont les principaux bénéficiaires.

