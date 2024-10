Nike perd 6 % après avoir retiré ses prévisions et raté son chiffre d'affaires trimestriel 📉

Nike (NKE.US) perd près de 7% en pré-marché aujourd'hui, les investisseurs ayant été déçus par le chiffre d'affaires raté du premier trimestre 2024/2025 et par le retrait des prévisions pour l'ensemble de l'année. La société a également reporté la très attendue « Journée des investisseurs » prévue en novembre, tout en se préparant à l'arrivée d'un nouveau PDG. En raison de ce changement imminent, Nike a décidé de retirer ses prévisions pour l'ensemble de l'année et souhaite désormais fournir des prévisions trimestrielles « pour le reste de l'année ». Chiffre d'affaires : 11,59 milliards de dollars contre 11,65 milliards de dollars en prévision, et 12,94 milliards de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 10 % en glissement annuel.

11,59 milliards de dollars contre 11,65 milliards de dollars en prévision, et 12,94 milliards de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 10 % en glissement annuel. Bénéfice par action : 0,70 $ vs 0,52 $ exp. et 0,94 $ un an plus tôt) (résultat net de 1,05 milliard $ vs 1,45 milliard $ un an plus tôt) en baisse de 28% en glissement annuel.

vs 0,52 $ exp. et 0,94 $ un an plus tôt) (résultat net de 1,05 milliard $ vs 1,45 milliard $ un an plus tôt) en baisse de 28% en glissement annuel. Marge brute : 45,4% vs 44,4% exp. par Street Account, 1,2% de plus que 44,2% au trimestre précédent Les activités de Nike ralentissent Les ventes de Nike Direct ont baissé de 12% en glissement annuel, et celles de Nike Digital de près de 20% sur une base annuelle. Les ventes des magasins Nike ont augmenté de 1 % en glissement annuel, mais les ventes en gros ont baissé de 7 %, ce qui suggère que de nouvelles remises pourraient être nécessaires pour écouler les stocks. La société a enregistré une augmentation de la marge brute de 1,2 % à 45,4 %, grâce à la baisse des coûts et aux actions sur les prix. Le taux d'imposition effectif a été beaucoup plus élevé en glissement annuel, à 19,6 % contre 12 % l'année précédente, ce qui a entraîné une hausse des coûts. Les frais de vente et d'administration ont légèrement baissé, de 2% en glissement annuel. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Très faibles résultats en Amérique du Nord (un marché important pour l'entreprise) avec des revenus en baisse de 11% et des ventes de magasins en baisse de 1% en glissement annuel (Nike Direct et Nike Digital en baisse de 11% et 15% respectivement). De même, les ventes de la zone EMEA ont baissé de 12 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires de la Grande Chine a baissé de 3 % en glissement annuel (Nike Direct a baissé de 16 % et Nike Digital a baissé de 34 % en glissement annuel). Le chiffre d'affaires de l'APLA a été très élevé par rapport aux autres marchés, avec une baisse de « seulement » 2 % en glissement annuel et une augmentation de 9 % des ventes dans les magasins NIKE. Nike, informé de la faiblesse des ventes de la marque Jordan, s'attend maintenant à une poursuite du déclin de ses activités de mode de vie pour hommes et pour femmes.

De même, les ventes de la zone EMEA ont baissé de 12 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires de la Grande Chine a baissé de 3 % en glissement annuel (Nike Direct a baissé de 16 % et Nike Digital a baissé de 34 % en glissement annuel). Le chiffre d'affaires de l'APLA a été très élevé par rapport aux autres marchés, avec une baisse de « seulement » 2 % en glissement annuel et une augmentation de 9 % des ventes dans les magasins NIKE. Nike prévoit un chiffre d'affaires de 8 à 10 % au deuxième trimestre 2025, avec une marge en baisse d'environ 1,5 % et des frais de vente et d'administration stables en glissement annuel ; un taux d'imposition effectif supérieur à 10 %. La société a fait part d'une croissance à deux chiffres des ventes de nouveaux produits de chaussures (football mondial, chaussures de course) ; d'une forte croissance du modèle Pegasus 41 (croissance moyenne de 10 % en glissement annuel), et a déclaré de fortes commandes pour le printemps 25. Cependant, la demande de la Grande Chine reste faible, avec un ralentissement sur le marché américain et des ventes au détail inférieures aux attentes (problème de stocks, pression sur les remises). Nike (intervalle D1) L'action Nike a réagi avec une baisse (aujourd'hui) après avoir atteint la résistance de l'EMA200 (ligne rouge). Les cotations actuelles de pré-marché suggèrent une ouverture à 83$ par action, toujours près de 20% plus haut que les plus bas de plusieurs années au niveau de 70$. Source: xStation5 Tableaux de bord financiers de Nike Compte tenu du ralentissement de l'activité de l'entreprise (baisse des ventes, bénéfices nets mitigés, marges sous pression et incertitudes macroéconomiques supplémentaires), des multiples avec un PE forward supérieur à 30 et un ratio PE actuel presque 10 % plus élevé que la moyenne du S&P 500, nous pouvons supposer avec prudence que l'évaluation de l'entreprise semble être tendue. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."