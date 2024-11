Nvidia perd légèrement du terrain avant son rapport sur les résultats 🕤

Nvidia (NVDA.US) sera à nouveau sous les projecteurs des marchés aujourd'hui, alors que l'entreprise publiera ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal 2025 (troisième trimestre 2024) après la séance de bourse aux États-Unis. Après une appréciation de 180 % du cours de l’action depuis le début de l'année, l'entreprise est devenue la société cotée la plus précieuse au monde, avec des évaluations si exigeantes qu'un excellent rapport (en réalité, aucun autre n'est envisagé) pourrait ne pas suffire à attirer des milliards de dollars supplémentaires pour acheter l’action et stopper les prises de bénéfices. La barre non officielle pour Nvidia est placée très haut, et les investisseurs espèrent avant tout des prévisions exceptionnelles qui pourraient « effacer » toute déception partielle liée aux résultats trimestriels, qui, selon Bloomberg Intelligence, pourraient avoir été affectés par des problèmes logistiques. Les prévisions de ventes pointent une croissance de 84 % en glissement annuel, soit un chiffre d'affaires de 33,28 milliards de dollars, tandis que l'entreprise elle-même avait prévu 32,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, avec une marge d'erreur de 2 %. Le marché attend du secteur des centres de données des revenus de 29,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 200 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action devrait augmenter de 89 % par rapport à l'année précédente, atteignant 0,74 $.

Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms ont signalé des dépenses élevées en infrastructures de centres de données et en IA pour l'avenir, et ce sont les plus grands clients de Nvidia. Toutes ces entreprises (à l'exception de Super Micro Computer) affichent de bons résultats, ce qui peut sans doute être interprété comme un bon indicateur pour les trimestres à venir. La question reste de savoir si les nouvelles prévisions seront suffisantes pour dynamiser le marché.

La marge brute de Nvidia a chuté à 75,1 % au deuxième trimestre, contre 78,4 % au premier trimestre. Les coûts seront donc également au centre de l’attention, bien que les analystes estiment que les marges du troisième trimestre devraient encore baisser, atteignant probablement 74,4 % ; Nvidia a anticipé des coûts opérationnels plus élevés (au moins 3 milliards de dollars) pour ce trimestre.

BNP Paribas prévoit que l'entreprise surpasse les prévisions de ventes de 2 milliards de dollars, avec des ventes d’environ 35,5 milliards de dollars, et prévoit des prévisions de ventes 4 milliards de dollars plus élevées pour le trimestre en cours. La prévision de revenus pour l'année fiscale 2025 (calendrier 2024) devrait dépasser les 125 milliards de dollars. La prévision moyenne des analystes pour les actions de Nvidia est d'environ 159 $ par action (soit environ 10 % au-dessus du cours actuel). Le marché anticipe une volatilité de 8 % pour l'action après le rapport. L'écart des attentes de vente, selon les analystes de Bloomberg, est actuellement de 8 milliards de dollars, ce qui montre que le marché pense que la surprise pourrait aller dans les deux sens aujourd'hui. Blackwell AI - catalyseur d'une nouvelle vague de croissance ou début de problèmes ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'attention des marchés se portera sur les commentaires de l'entreprise concernant ses puces Blackwell AI, qui devraient devenir un moteur de vente de plus en plus important pour Nvidia dans les trimestres à venir, et potentiellement renforcer son avantage concurrentiel dans l'industrie des GPU haute performance, où sa part de marché s'élève actuellement à environ 90 %.

Nvidia "met en avant" ses puces Blackwell, suggérant que leur acquisition sera rentable pour les entreprises, permettant de réduire les coûts opérationnels et la consommation d'énergie jusqu'à 25 fois lors de l'utilisation de LLMs (modèles de langage de grande taille).

Le journal The Information a fait état de problèmes de surchauffe des processeurs Blackwell de Nvidia lorsqu'ils sont installés dans des racks de serveurs. Toutefois, le marché a atténué la réaction négative à ces rapports. Il est connu que la production de masse des puces Blackwell a été reportée du troisième trimestre à décembre cette année, en raison de problèmes de conception non précisés. Ainsi, ce sont les commentaires de l'entreprise à ce sujet qui pourraient influencer la réaction du marché. Les investisseurs voudraient probablement que l'entreprise confirme décembre comme le début de la production et souligne que la demande pour Blackwell est à un niveau record, largement supérieure à sa capacité de production. Plus l'incertitude sur ce sujet sera signalée lors de la conférence (ou pire, si le début de la production est reporté à 2025), plus la réaction du marché risque d’être violente. Un autre sujet d’attention pour le marché sera la situation des affaires de Nvidia en Chine et ses possibles commentaires sur les effets de la nouvelle politique tarifaire des États-Unis dans le cadre de la loi sur le commerce réciproque des États-Unis, qui pourrait frapper les entreprises "contournant" les sanctions américaines. Nvidia (NVDA.US) Les actions de Nvidia testent la limite supérieure du canal haussier et se négocient près de 30 % au-dessus de la moyenne exponentielle des 200 séances (EMA200, rouge). Un excellent rapport, des prévisions solides et des nouvelles positives sur Blackwell pourraient propulser l’action au-dessus de la limite supérieure du canal, ce qui représenterait un nouvel élan d’achat et une prime de valorisation plus élevée. En revanche, une déception pourrait entraîner au moins un test de la solidité du marché, avec l’EMA50 à 137 $ par action.

Source: xStation5

