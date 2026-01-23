Or : risque de correction ? 🚨 Goldman relève son objectif pour 2026

Les métaux précieux profitent d'une déstabilisation plus générale des marchés financiers mondiaux, qui pèse sur le dollar américain et potentiellement sur la demande de bons du Trésor américain. La tendance à la diversification loin des bons du Trésor semble stratégique et à long terme, ce qui soutient le contexte fondamental de l'or en particulier. Goldman Sachs a relevé son objectif de prix de l'or pour 2026 à 5 400 dollars l'once, contre 4 900 dollars précédemment. Si l'on suppose que la prochaine phase de l'or suit un schéma 1:1 similaire aux deux impulsions précédentes, et que les phases correctives respectent également une structure 1:1, cela impliquerait un recul potentiel vers 4 400 dollars avant une nouvelle impulsion à la hausse. Dans ce scénario, la prochaine hausse pourrait être d'environ 1 000 dollars , portant l'or à 5 400 dollars l'once , ce qui correspond globalement aux prévisions de Goldman.

avant une nouvelle impulsion à la hausse. Dans ce scénario, la prochaine hausse pourrait être d'environ , portant l'or à , ce qui correspond globalement aux prévisions de Goldman. Les deux impulsions haussières précédentes (juillet-octobre et mi-octobre-janvier 2026) ont chacune généré des gains d'environ 1 000 dollars l'once. Si les corrections devaient être comparables, un recul d'environ 500 dollars serait cohérent, ce qui laisserait entrevoir un test potentiel de la zone des 4 400 dollars. Cela dit, rien ne garantit que l'or continuera à suivre cette tendance, ni qu'une correction de 1:1 se produira à ce stade. Le plus grand risque pour l'or et l'ensemble du secteur des métaux semble être le maintien de Jerome Powell à la tête de la Fed, une issue qui réduirait probablement les chances de mise en œuvre d'un « modèle Trump », dans lequel la Réserve fédérale réduit agressivement ses taux tout en tolérant une inflation proche de l'objectif. Même dans ce cas, un tel scénario n'empêcherait pas nécessairement les banques centrales étrangères et les grands fonds d'investissements de décider de réduire leur exposition aux bons du Trésor. Dans un contexte de tensions croissantes autour du Groenland, ce débat pourrait prendre de plus en plus d'importance pour les pays nordiques et les fonds de pension d'Europe du Nord, et pas seulement pour les pays du BRICS. GOLD (période D1)

Source: xStation5

