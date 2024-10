Ouverture US : Intel, cible d'acquisition ? Deutsche Bank révise la note de BNY Mellon

Wall Street affiche une humeur contrastée en début de séance.

Deutsche Bank révise la note de BNY Mellon

Intel (INTC.US) progresse de 3 % après que Qualcomm (QCOM.US) ait approché le fabricant de puces pour discuter d'une éventuelle acquisition. Les marchés américains ont ouvert la séance en ordre dispersé. Cinq minutes après l'ouverture, le Nasdaq gagne 0,32 %, tandis que le S&P500 progresse de 0,15 %. L'attention des investisseurs se concentre aujourd'hui sur les actualités des entreprises et les données PMI de septembre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Volatilité actuelle observée à Wall Street. Source : xStation US100 L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, affiche une hausse de 0,19 % par rapport à la clôture de vendredi. Il est important de noter que les gains de la semaine dernière ont permis à l'indice de franchir une zone de résistance, située autour des 19 740 points. Le maintien de cette zone à moyen terme pourrait être un élément clé pour le retour durable de l'US100 dans une tendance haussière. Source: xStation 5 Actualités des entreprises BNY Mellon (BK.US) a été revalorisé “à l’achat” avec un objectif de prix revu à la hausse par Deutsche Bank, citant une plus grande conviction après des réunions avec le PDG de l'entreprise. Le nouvel objectif de prix est fixé à 80 $ par action, contre 66 $ précédemment.

Intel (INTC.US) enregistre une hausse de 3 % après que Qualcomm (QCOM.US) ait approché l'entreprise pour discuter d'une potentielle acquisition. Les gains ont atteint jusqu'à 6 % dans la journée, mais ont été réduits après que Reuters ait rapporté que l'acquisition pourrait être soumise à un examen antitrust strict à travers le monde. Cette opération, qui réunirait deux acteurs majeurs du secteur des puces, serait la plus importante de l'histoire dans ce domaine, créant un géant avec une large part de marché dans les smartphones, les PC et les serveurs.

Par ailleurs, une offre d'investissement pouvant atteindre 5 milliards de dollars dans Intel a également été proposée par Apollo Global Management (APO.US) . Recommandations des analystes General Motors (GM.US) : HSBC relève son objectif de cours à 58 $ contre 56 $, en raison du rachat massif d'actions de l'automobiliste et de sa valorisation avantageuse.

United Rentals (URI.US) : JPMorgan relève son objectif de cours à 940 $ contre 780 $, soulignant que les estimations de l'entreprise pour le second semestre de l'année sont majoritairement exemptes de risques de matérialisation.

