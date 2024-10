Ouverture US : les acheteurs tentent de reprendre le contrôle après une ouverture en baisse 🟢

Les indices US500 et US100 affichent de légères hausses au début de la séance

L'US2000 est en recul

Les rendements des obligations à 10 ans dépassent les 4,00 %

L’indice du dollar évolue à plat L'ouverture de la séance sur le marché boursier américain n'est pas marquée par une forte volatilité. Les indices s'ouvrent sans direction claire, avec de légères hausses observées sur l'US500 et l'US100, alors que l'US2000 est en baisse. L'incertitude sur le marché boursier est également influencée par le rebond continu du dollar et la hausse des rendements des obligations à 10 ans, qui sont à nouveau supérieurs à ceux des obligations à 2 ans. Malgré cette ouverture timide, les haussiers tentent de prendre le contrôle et de faire légèrement grimper les prix. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US500 À l'heure de la publication, l'indice gagne +0,45 %, s'élevant par rapport à l'ouverture à +0,25 %. Le prix de l'indice reste au-dessus de la zone de soutien clé autour de 5730 points, qui constitue actuellement la ligne de soutien la plus importante pour les haussiers. La résistance la plus proche à franchir se situe à 5800 points, près du niveau record historique de l'US500. Source: xStation 5 Actualités des entreprises Supermicro (SMCI.US) a présenté un nouveau serveur AI Edge 3U capable de supporter jusqu'à 18 GPU et doté de processeurs Intel Xeon de la série 6900. Malgré ce lancement, l'action de Supermicro a chuté de 4,30 % lors des échanges de mardi matin. Ce nouveau système est conçu pour des tâches d'inférence AI à faible latence, en particulier pour des applications basées sur les LLM sur site. Ce lancement fait suite à l'annonce de lundi concernant le déploiement de plus de 100 000 GPU avec des systèmes de refroidissement liquide. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a souligné que les banques américaines de taille moyenne devraient être autorisées à fusionner si leurs conseils d'administration y voient un intérêt, sans intervention excessive du gouvernement. Il reste prudent quant à l'économie, notant qu'atteindre un "atterrissage en douceur" est difficile. Dimon a reconnu que, bien que la récente réduction des taux d'intérêt de 50 points de base par la Fed soit appropriée à court terme, des pressions inflationnistes à long terme persistent en raison de facteurs tels que le déficit fédéral et l'instabilité géopolitique. Il s'attend à ce que les taux d'intérêt restent élevés, voire augmentent légèrement, et a réaffirmé la nécessité d'une armée et d'une économie fortes face aux incertitudes mondiales. DocuSign Inc. (DOCU.US) a bondi de plus de 8,40 % après l'annonce que l'action sera intégrée au S&P MidCap 400 avant l'ouverture du marché le 11 octobre. DocuSign remplacera MDU Resources Group Inc. (MDU.US) dans l'indice, tandis que MDU Resources sera transféré au S&P SmallCap 600, remplaçant Chuy's Holdings Inc. (CHUY).

