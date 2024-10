Ouverture US : les indices affichent des gains incertains en fin de semaine 📌

Le dollar recule de 0,20 %

L'US100 progresse de 0,50 %

Les rendements obligataires retournent Ă la baisse  Les indices boursiers amĂ©ricains ont ouvert la sĂ©ance avec des gains incertains en cette fin de semaine. L'indice technologique US100 affiche la meilleure performance, tandis que l'US2000, axĂ© sur les petites capitalisations, tente toujours de franchir le seuil clĂ© des 2 300 points. Le bitcoin est Ă©galement en hausse dans la première partie de la journĂ©e. Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Les investisseurs devront probablement attendre la semaine prochaine pour obtenir un nouveau catalyseur majeur Ă Wall Street, alors que de nouveaux rapports trimestriels seront publiĂ©s. Jusqu'Ă prĂ©sent, la saison des rĂ©sultats n'a pas déçu, avec des performances relativement solides dans le secteur bancaire, attirant une attention particulière. La semaine prochaine, les rĂ©sultats du secteur technologique seront dĂ©terminants pour l'Ă©volution des indices US500 et US100 US500 L'indice US500 continue de consolider autour du niveau des 5 900 points, en attendant un nouveau catalyseur majeur pour Ă©voluer Ă la hausse ou Ă la baisse. Cette semaine a Ă©tĂ© marquĂ©e par un renforcement du dollar, soutenu par des donnĂ©es macroĂ©conomiques solides. Cependant, un dollar fort pourrait progressivement freiner l'Ă©lan haussier de l'indice. Dans ce contexte, beaucoup dĂ©pendra des rĂ©sultats trimestriels attendus la semaine prochaine. D'un point de vue technique, le support clĂ© se situe autour des 5 730 points, tandis que la rĂ©sistance est au-dessus des 5 900 points.   Source: xStation 5 ActualitĂ© des entreprises Le dĂ©partement du Commerce amĂ©ricain enquĂŞte pour savoir si Taiwan Semiconductor (TSM.US -2,00 %) a enfreint les règles d'exportation en fabriquant des puces AI ou pour smartphones pour Huawei, potentiellement via des intermĂ©diaires pour contourner les restrictions amĂ©ricaines. TSMC a niĂ© toute infraction, affirmant qu'il se conforme Ă toutes les rĂ©glementations et dispose d'un système de contrĂ´le des exportations rigoureux. L'enquĂŞte cherche Ă dĂ©terminer si TSMC a correctement vĂ©rifiĂ© ses clients et s'il a participĂ© Ă la production de puces AI ou pour smartphones pour Huawei. En cas de violation, TSMC pourrait ĂŞtre soumis Ă des amendes ou Ă d'autres sanctions, comme cela a Ă©tĂ© le cas pour d'autres entreprises, telles que Seagate Technology. Philip Morris International (PM.US +0,5 %), British American Tobacco (BTI.US -2,50 %) et Japan Tobacco (JAPAF) ont acceptĂ© de verser 32,5 milliards de dollars canadiens (23,6 milliards de dollars amĂ©ricains) pour rĂ©gler toutes les rĂ©clamations et litiges liĂ©s aux produits du tabac au Canada. Ce règlement fait suite Ă une dĂ©cision de justice quĂ©bĂ©coise de 2015 qui accusait les filiales canadiennes de ces entreprises d’avoir cachĂ© les risques de cancer liĂ©s Ă leurs produits. American Express (AXP.US) L’action American Express a chutĂ© de près de 5,50 % après que la sociĂ©tĂ© a lĂ©gèrement revu Ă la baisse sa prĂ©vision de croissance des revenus annuels pour 2024, la faisant passer Ă environ 9 %, contre une fourchette prĂ©cĂ©dente de 9 %-11 %. Pour le troisième trimestre, American Express a dĂ©clarĂ© un chiffre d’affaires de 16,64 milliards de dollars, conforme aux attentes, tandis que ses revenus issus des remises ont augmentĂ© de 4 % en glissement annuel pour atteindre 8,78 milliards de dollars.  Procter & Gamble (PG) L'action Procter & Gamble a reculĂ© de 1,50 % après avoir annoncĂ© une baisse de 1 % de ses ventes nettes au premier trimestre de l'exercice 2025, par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Deux de ses principaux segments — la beautĂ© et les soins pour bĂ©bĂ©s, fĂ©minins et familiaux — ont souffert de baisses de volume, notamment en Chine. MalgrĂ© cela, le PDG Jon Moeller a exprimĂ© sa confiance dans la capacitĂ© de l'entreprise Ă atteindre ses objectifs financiers pour l'annĂ©e fiscale.  Schlumberger (SLB.US) Les actions de Schlumberger ont chutĂ© de 1,80 % après que l'entreprise a manquĂ© les estimations de revenus trimestriels et averti d'une prudence accrue dans les dĂ©penses des producteurs internationaux. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de SLB a totalisĂ© 9,16 milliards de dollars, avec une croissance internationale de 12 % en glissement annuel Ă 7,43 milliards de dollars, tandis que les revenus en AmĂ©rique du Nord n'ont augmentĂ© que de 3 % pour atteindre 1,69 milliard de dollars. Le PDG Olivier Le Peuch a soulignĂ© un ralentissement de la croissance dans les activitĂ©s Ă court terme.  Â

