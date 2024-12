Ouverture US : les indices boursiers stagnent, l'US500 reste au-dessus des 6100 points 🔔

Les marchés boursiers enregistrent de légÚres hausses au début de la séance

L'US500 franchit le niveau clé des 6100 points

L'US100 ouvre Ă 21 500 points

Le dollar perd 0,50 %

Les rendements des bons du TrĂ©sor amĂ©ricains augmentent  À l'ouverture de la sĂ©ance, les marchĂ©s boursiers connaissent de lĂ©gĂšres hausses, soutenues par la faiblesse du dollar. L'indice US500, reprĂ©sentant les 500 plus grandes entreprises amĂ©ricaines, gagne 0,10 % pour atteindre 6100 points. L'US100 se maintient Ă ses niveaux d'ouverture, restant au-dessus des 21 500 points, tandis que l'US2000 perd 0,30 %, Ă 2424 points. Les cotations boursiĂšres sont soutenues par un dollar exceptionnellement faible. L'indice USDIDX perd 0,50 % aujourd'hui, tentant de passer en dessous d'un niveau de support clĂ©. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Le dollar tente de franchir la zone de support clĂ© Ă 105,5000 points et d'inverser sa tendance haussiĂšre post-Ă©lectorale. Si cette zone est rompue, un affaiblissement supplĂ©mentaire du dollar est possible, ce qui devrait soutenir les marchĂ©s boursiers et les prix du Bitcoin. Source : xStation 5 US500

L'indice technologique reste proche de ses plus hauts historiques, au-dessus des 21 500 points. À l'ouverture de la sĂ©ance, l'indice progresse lĂ©gĂšrement de 0,02 %. Source : xStation 5 ActualitĂ©s des entreprises Les actions liĂ©es aux cryptomonnaies enregistrent des gains aprĂšs le rallye du Bitcoin, qui a franchi les 100 000 $. MicroStrategy grimpe de 3,20 %, Riot Platforms de 1,20 %, Marathon de 0,66 % et Coinbase de 5,21 %. Five Below (FIVE.US) gagne 13,50 % aprĂšs des rĂ©sultats solides pour le troisiĂšme trimestre, avec des ventes en hausse de 15 % et un bĂ©nĂ©fice en hausse de 61 %. L'entreprise a relevĂ© ses prĂ©visions pour l'exercice 2024, s'attendant dĂ©sormais Ă un chiffre d'affaires de 3,84 Ă 3,87 milliards de dollars et un bĂ©nĂ©fice par action ajustĂ© de 4,78 Ă 4,96 dollars, dĂ©passant les estimations prĂ©cĂ©dentes. Les ventes comparables pour les fĂȘtes devraient diminuer de 3 % Ă 5 %, mieux que la baisse de 5,44 % attendue. L'entreprise a Ă©galement annoncĂ© la nomination de Winnie Park en tant que nouvelle PDG, effective le 16 dĂ©cembre.  ChargePoint Holdings (CHPT.US) gagne 13,20 % malgrĂ© des rĂ©sultats mitigĂ©s pour le troisiĂšme trimestre. L'entreprise a rĂ©duit sa perte trimestrielle de 51 % en glissement annuel, Ă 77,6 millions de dollars, avec des revenus d'abonnement en hausse de 19 % en glissement annuel. Pour le quatriĂšme trimestre, ChargePoint prĂ©voit un chiffre d'affaires de 95 Ă 105 millions de dollars, en ligne avec les attentes du consensus. American Eagle Outfitters (AEO) chute de 13 % aprĂšs avoir manquĂ© les prĂ©visions de revenus pour le troisiĂšme trimestre et rĂ©duit ses prĂ©visions pour l'exercice 2024. L'entreprise table dĂ©sormais sur une croissance des revenus de 1 %, contre une prĂ©cĂ©dente fourchette de 2 % Ă 3 %, avec une croissance des ventes comparables rĂ©visĂ©e Ă +3 %, en dessous de la prĂ©vision de +4 %. Synopsys (SNPS.US) perd plus de 10 % malgrĂ© de bons rĂ©sultats pour le quatriĂšme trimestre, car des prĂ©visions dĂ©cevantes pour le premier trimestre de l'exercice 2025 ont Ă©clipsĂ© la performance. L'entreprise prĂ©voit un chiffre d'affaires de 1,44 Ă 1,47 milliard de dollars pour le premier trimestre, bien en dessous du consensus de 1,65 milliard de dollars, avec un bĂ©nĂ©fice par action ajustĂ© de 2,77 Ă 2,82 dollars, infĂ©rieur aux estimations de 3,55 dollars.   Â

