OUVERTURE US : Les indices ouvrent en baisse après la pause des fêtes, des prises de bénéfices se font jour.

Les indices de Wall Street sont en légère baisse après les vacances de fin d'année, avec quelques prises de bénéfices après les gains de mardi. Le S&P 500 a progressé de 1,1 % mardi, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 1,4 %.

Tesla a gagné 7 % mardi, tandis qu'Apple a ajouté 1,2 %, les valeurs américaines des semi-conducteurs ayant également enregistré de très bonnes performances. Broadcom a augmenté de 3 %, tandis qu'Intel a progressé de 1 % sur fond d'enquêtes sur les entreprises chinoises du secteur.

L'indice US500 est en baisse de 0,2 % après la cloche d'ouverture. Les indices de Wall Street se sont largement remis des baisses déclenchées par la récente position de la Réserve fédérale, plus ferme que prévu. Le marché ne prévoit plus que deux baisses des taux américains en 2025. Toutefois, une Fed moins optimiste, stimulée par des données sur l'inflation PCE inférieures aux prévisions, contribue également à l'amélioration du sentiment du marché. Les gains actuels correspondent à l'effet typique du « rallye du Père Noël ». Bien que ce phénomène soit souvent associé à des gains tout au long du mois de décembre, les meilleures performances sont statistiquement observées au cours de la dernière semaine du mois. Le Nasdaq 100 (US100) et le S&P 500 (US500) ont tous deux atteint des niveaux record mardi, et les échanges d'aujourd'hui reflètent probablement des prises de bénéfices à court terme. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'indice US500 est en baisse d'environ 0,2 %, soit 15 points, par rapport au niveau de 6 100. Toutefois, depuis le dernier rollover des contrats à terme, l'indice US500 a progressé d'environ 2 %. Pour l'ensemble du mois de décembre, le gain est inférieur à 0,5 %, si l'on exclut l'impact des renouvellements de contrats. Actualités des entreprises : Apple a gagné plus de 1 % mardi, portant sa capitalisation boursière à plus de 3 900 milliards de dollars. Les échanges d'actions de la société sont proches de niveaux records. Le pipeline de développement de produits d'Apple a fait l'objet de nombreuses discussions. L'entreprise a intégré l'intelligence artificielle dans ses téléphones et aurait l'intention d'entrer sur le marché de la sécurité domestique, ce qui pourrait concurrencer les acteurs existants tels qu'Amazon et Google. Bien que la croissance des ventes d'iPhone ait ralenti, l'adoption de l'intelligence artificielle devrait stimuler les ventes au cours des prochains trimestres. Apple trade en légère baisse au début de la séance d'aujourd'hui.

Tesla a progressé de 7 % au cours de la séance écourtée de mardi après l'annonce d'un partenariat avec Hyundai, qui permettra aux clients du constructeur automobile coréen d'accéder au réseau de recharge de Tesla, élargissant ainsi de manière significative sa base d'utilisateurs aux États-Unis. Les actions de Tesla se négocient près de leurs récents records, gagnant un peu moins de 1 % au début de la séance d'après-fêtes.

Microstrategy est en baisse d'environ 2,5 % au début de la séance, suivant une correction d'environ 3 % du bitcoin. Le bitcoin est en baisse de près de 4 %, s'échangeant sous la barre des 96 000 $.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."