Ouverture US : les indices ouvrent en hausse, Trump reprend l'avantage sur les sites de paris 🔔

Les indices boursiers américains sont en hausse à l'ouverture de la séance

Les sociétés technologiques surperforment

Le dollar est en baisse de 0,25 %.

Les rendements des obligations américaines sont également en forte hausse.  Les marchés américains ont ouvert avec optimisme, alimentés par les sites de paris favorisant une victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. L'attention des marchés est tellement fixée sur les élections que personne ne pense à la décision de la Réserve fédérale jeudi. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En ce début de journée aux US, les paris sur la victoire de Donald Trump repartent à la hausse, tout comme les indices boursiers. Toutefois, l'optimisme reste limité, la plupart des investisseurs préférant rester sur des actifs sûrs. Le marché est désormais dominé par des jeux spéculatifs, la volatilité sera donc élevée. Au moment de la publication, les chances de victoire du candidat républicain s'élèvent à 59 %, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 53 % d'hier. Néanmoins, les résultats des sondages restent très équilibrés et dans la marge d'erreur. Actuellement, la candidate démocrate Kamala Harris a un léger avantage, puisqu'elle est en tête avec 48,7 %, contre 48,6 % pour Donald Trump.

Sur le marché boursier, nous observons principalement un rebond dans les secteurs des nouvelles technologies, des semi-conducteurs, des banques et des marchés de capitaux. Source : xStation 5 US500 L'US500 gagne 0,70 % pour atteindre 5 785 points. La récente correction s'est parfaitement arrêtée aux niveaux de support autour de 5 730 points. Cette zone reste toujours le support le plus proche en cas de reprise des baisses. En revanche, pour les acheteurs, la résistance la plus proche se situe au-dessus de 5 900 points.

Source: xStation 5 Actualités d'entreprises: Palantir Technologies (PLTR.US) progresse de 12 % après un solide rapport sur les résultats du troisième trimestre, stimulé par une forte demande pour ses logiciels d'IA, dépassant les estimations sur tous les indicateurs. La société a prévu des revenus pour le quatrième trimestre entre 767 et 771 millions de dollars, bien au-dessus du consensus de 746 millions de dollars, et a relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2024 à une fourchette de 2,805 à 2,809 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 2,742 à 2,750 milliards de dollars. Les revenus commerciaux aux États-Unis devraient dépasser 687 millions de dollars, reflétant une croissance de 50 %. Les prévisions de revenus opérationnels ajustés et de flux de trésorerie libre ont également été relevées, indiquant une dynamique commerciale solide.  Hims & Hers (HIMS.US) est en hausse de 9 % après une solide performance au troisième trimestre, avec des revenus en hausse de 77 % en glissement annuel à 401,6 millions de dollars, et un passage à un bénéfice net de 76 millions de dollars (0,32 $ par action) par rapport à une perte de 7,4 millions de dollars (-0,04 $ par action) au T3 2023. La société de télésanté a également relevé ses prévisions de revenus pour l’exercice 2024, qui s'établissent désormais entre 1,46 et 1,465 milliard de dollars, contre une fourchette antérieure de 1,37 à 1,4 milliard de dollars, dépassant ainsi les attentes des analystes de 1,4 milliard de dollars, soutenue par une forte croissance du nombre de clients et des abonnements. Cleveland-Cliffs (CLF.US) a chuté de 7 % après des résultats décevants au troisième trimestre, avec une baisse des revenus de près de 19 % en glissement annuel et une marge brute négative. Le volume des ventes de produits sidérurgiques a diminué de 6,5 %, et le prix de vente net moyen a baissé de plus de 13 %. L'entreprise a réduit ses prévisions de dépenses d’investissement pour l'exercice 2024 à une fourchette de 600 à 650 millions de dollars, contre 650 à 700 millions de dollars auparavant, et prévoit 600 millions de dollars de dépenses d’investissement pour l’exercice 2025, en se concentrant sur des initiatives stratégiques sur des sites clés, ce qui signale des défis financiers et opérationnels persistants.

